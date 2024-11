Lotnicza, czyli do pięciu razy sztuka

Po raz piąty władze Elbląga próbują sprzedać działkę przy ul. Lotniczej, na której do 2021 roku mieścił się budynek po byłej wojskowej sali chorych. Czy tym razem znajdzie się inwestor?

Działka ma powierzchnię 0,36 hektara i znajduje się na terenie byłych koszar wojskowych przy ul. Lotniczej. Pierwsza próba jej sprzedaży odbyła się w listopadzie 2023 roku. Od tego czasu odbyły się w sumie cztery przetargi (ostatni w październiku 2024 r.), ale żaden nie był skuteczny.

Miasto początkowo próbowało sprzedać nieruchomość za 1,1 mln zł. W 2021 roku zburzono istniejący tu budynek po byłej wojskowej sali chorych. W kolejnych przetargach obniżono wycenę działki do 650 tys. zł netto (plus VAT). Obecna jest jeszcze niższa - 585 tys. zł netto.

Dla tego terenu, uzbrojonym media komunalne, nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, więc nabywca będzie mógł ubiegać się o pozwolenie na budowę na podstawie tzw. warunków zabudowy, wydanych przez prezydenta Elbląga.

"Sąsiedztwo stanowi zabudowa przemysłowa, mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej. Teren, na którym znajduje się nieruchomość, nabyty został od Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie. Dojazd odbywa się od ul. Lotniczej, z zastrzeżeniem, iż dojazd samochodami o masie całkowitej powyżej 3,5 t odbywać się może jedynie od strony ul. Akacjowej" – czytamy w opisie nieruchomości.

Przetarg w sprawie sprzedaży działki odbędzie się 27 stycznia 2025 roku. W związku z tym, że to już piąty przetarg, władze miasta wydłużyły o rok terminy zagospodarowania działki w porównaniu do poprzednich ogłoszeń. Potencjalny nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do 31 grudnia 2027 r i jej zakończenia do 31 grudnia 2029 r.