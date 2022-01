Lotos polsko-węgiersko-arabski. Były prezes: „To rozbiór firmy”

- To rozbiór i rozparcelowanie bardzo dobrze funkcjonującej firmy – mówi o decyzji w sprawie przyszłości Lotosu były wieloletni prezes tej spółki elblążanin Paweł Olechnowicz. Dzisiaj PKN Orlen ogłosił, że część udziałów Lotosu sprzeda koncernowi Saudi Aramco, prawie 400 stacji Lotosu przejmie węgierski MOL, a udziały logistyce paliw – Unimot.

PKN Orlen przejął Lotos w ubiegłym roku. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, by przejęcie było możliwe, Orlen musi m.in. sprzedać 30 procent udziałów w rafinerii Lotos w Gdańsku i odsprzedać ok. 400 stacji benzynowych Lotosu, czyli prawie 80 procent z nich. Dzisiaj prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ogłosił nazwy firm, z którymi mają być podpisane ostateczne kontrakty.

- To historyczny dzień dla polskiej branży paliwowej. Finalizujemy transakcję przejęcia Grupy Lotos, która będzie korzystna dla polskiej gospodarki, obu spółek i ich klientów, pracowników oraz akcjonariuszy. Od początku tego procesu podkreślaliśmy, że priorytetem jest zapewnienie dodatkowych korzyści w ramach realizacji środków zaradczych i to się udało. Finalizacja fuzji jest szansą na zapewnienie dostaw stabilnej jakościowo ropy naftowej do Polski od Saudi Aramco. Takie międzynarodowe partnerstwa mają ogromne znaczenie dla budowy największego w tej części Europy multienergetycznego koncernu. W segmencie detalicznym wynegocjowaliśmy z węgierskim partnerem wymianę aktywów, co przełoży się bezpośrednio na realizację naszych planów ekspansji geograficznej, poprzez wzmocnienie sieci stacji paliw na Słowacji, ale też wejście na zupełnie nowy rynek – Węgry. Część środków, pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100 stacji w regionie, zgodnie z założeniami strategicznymi. Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos oznacza powstanie jednej silnej firmy, zdolnej zapewnić polskiej gospodarce przyjazną środowisku energię i sprostać wyzwaniom związanym z transformacją sektora paliwowego i energetycznego – twierdzi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Sprzedaż Lotosu krytykuje były wieloletni prezes tej spółki elblążanin Paweł Olechnowicz. W rozmowie z Radiem Zet stwierdził, że ogłoszenie nowych nabywców Lotosu to początek końca marki Lotos i że osobiście boli go ta decyzja. Dodał, że nie rozumie tego działania, które jego zdaniem stoi w sprzeczności z komunikatami, które wcześniej ogłaszał rząd.

- Mówi się, że następuje repolonizacja firm, czego dokonano w stosunku do banków. A tu jest depolonizacja - wyprzedaż majątku dobrej firmy, dobrze funkcjonującej na rynku, dla innych firm zagranicznych. Takich zabiegów zwykle dokonuje się w stosunku do przedsiębiorstw, które słabo funkcjonują, wymagają jakiegoś partnera, który znajdzie sposób na podźwignięcie firmy z kłopotów. A przecież Lotos radził sobie świetnie – mówił Paweł Olechnowicz na antenie Radia Zet. - To rozbiór i rozparcelowanie bardzo dobrze funkcjonującej firmy – dodał.

Zgodnie z przedwstępnymi umowami, jakie zawarł PKN Orlen, 417 stacji Lotosu trafi w ręce węgierskiego koncernu MOL. W zamian polska firma paliwowa kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji za około 239 mln euro. Saudi Aramco natomiast stanie się strategicznym partnerem Orlenu. Naftowy gigant ma nabyć 30 proc. Lotosu. Cena w przedwstępnej umowie za udziały w Lotos Asfalt, jaką ma zapłacić Aramco, ustalona została na ok. 1,15 mld zł. Co więcej, w celu wdrożenia środków zaradczych w obszarze rynku logistyki paliw oraz rynku asfaltu Grupa Lotos zawarła z Unimot Investments przedwstępne umowy. Umowy obejmują m.in. zbycie 100 proc. akcji w Lotos Terminale. Szacowane zaangażowanie Unimotu w transakcję wyniesie co najmniej 450 mln zł – informuje money.pl

