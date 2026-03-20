Lwowska. Podejście czwarte

 Elbląg, Lwowska to obecnie pola przy ul. Fromborskiej, w kierunku na Krasny Las
Lwowska to obecnie pola przy ul. Fromborskiej, w kierunku na Krasny Las (fot. ortofotomapa UM Elbląg)

Po raz czwarty władze Elbląga próbują sprzedać trzy działki przy ul. Lwowskiej. Tym razem znacząco obniżyły cenę nieruchomości.

Działek jest kilka, o łącznej powierzchni prawie trzech hektarów. To m. in. pola, leżące tuż przy drodze na Łęcze i ścieżce rowerowej do Krasnego Lasu. Teren sąsiaduje z osiedlem domów jednorodzinnych przy ul. Wileńskiej i jest uzbrojony w media komunalne. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tej części Elbląga jest on przeznaczona pod zabudowę usługową.

Dotychczasowa cena nieruchomości została przez władze miasta obniżona. Za działkę 1,8 hektara to obecnie prawie 4,85 mln zł netto (było 5,7 mln), za działkę o powierzchni 0,8 ha - 2 mln 170 tys. netto (było 2,5 mln zł). Dodatkowo w obu przetargach jest udział w trzecie działce o powierzchni 0,2 ha (odpowiednio 60 i 40 proc.).

Przetarg dotyczący ich sprzedaży odbędzie się 18 maja.

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

A moim zdaniem...
  • Z uporem maniaka ktoś forsuje koncepcje usług w tym miejscu. Może fryzjer by sie sprawdził :-))) Oddajcie pod zabudowę mieszkalną i będzie spokój. Ewentualnie średniej klasy biedronka by się jeszcze przydała obok tylu nowych bloków w tej okolicy.
  • @23d - I koniecznie zakład psychiatryczny !
  • Widzę, że władze miasta uparcie wysprzedają tereny miejskie na rubieżach miasta pod zabudowę mieszkalną. Ale czy Departament Urbanistyki i Architektury nie rozumie, że najpierw trzeba tam zbudować infrastrukturę. Powstaje coraz więcej domów na Bielanach, w Krasnym Lesie i Próchniku. Myślicie, że sprzedacie teren a oni się będą tłoczyć na Fromborskiej w korkach i paraliżować tą dzielnicę już całkowicie?
  • Kto to śpiewał i chyba lata 80,, ,sprzedać wszystko co się da, o przejdź na pristytucję..... ". Mądrzy włodarze kupują i oddają ewentualnie w dzierżawę. Szkodnicy tylko wyprzedają majątek.... A co się dzieje to chyba widzi nawet ludność napływowa?
  • Przecież właśnie to robią. Nie czytasz artykułu przed krytykowaniem?
