Lwowska. Podejście czwarte

Po raz czwarty władze Elbląga próbują sprzedać trzy działki przy ul. Lwowskiej. Tym razem znacząco obniżyły cenę nieruchomości.

Działek jest kilka, o łącznej powierzchni prawie trzech hektarów. To m. in. pola, leżące tuż przy drodze na Łęcze i ścieżce rowerowej do Krasnego Lasu. Teren sąsiaduje z osiedlem domów jednorodzinnych przy ul. Wileńskiej i jest uzbrojony w media komunalne. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tej części Elbląga jest on przeznaczona pod zabudowę usługową.

Dotychczasowa cena nieruchomości została przez władze miasta obniżona. Za działkę 1,8 hektara to obecnie prawie 4,85 mln zł netto (było 5,7 mln), za działkę o powierzchni 0,8 ha - 2 mln 170 tys. netto (było 2,5 mln zł). Dodatkowo w obu przetargach jest udział w trzecie działce o powierzchni 0,2 ha (odpowiednio 60 i 40 proc.).

Przetarg dotyczący ich sprzedaży odbędzie się 18 maja.