Lwowska, podejście kolejne

Miasto ponownie próbuje sprzedać nieruchomości przy ulicy Lwowskiej. Rozpoczęło właśnie postępowanie w tej sprawie, ceny wywoławcze to 5,7 mln zł plus VAT (ponad 2 ha terenu) i 2,5 mln zł plus VAT (ponad 1 ha terenu).

Przypomnijmy. Miasto próbuje sprzedać tereny przy ul. Lwowskiej (to m. in. pola, leżące tuż przy drodze na Tolkmicko i ścieżce rowerowej do Krasnego Lasu) od 2023 roku. Teren sąsiaduje z osiedlem domów jednorodzinnych przy ul. Wileńskiej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tej części Elbląga jest ona przeznaczona pod zabudowę usługową. Działki są uzbrojone w media komunalne. Nabywcy będą zobowiązani do rozpoczęcia zabudowy do 31 grudnia 2029 i zakończenia jej do 31 grudnia 2031 roku. Przetarg odbędzie się 2 lutego.

Dodajmy, że jedna z wcześniej oferowanych przez miasto nieruchomości na Lwowskiej znalazła 18 sierpnia 2025 r. nabywcę. Teren o wielkości 3 tys. m kw. był wystawiony za 865 tys. zł plus VAT. Firma Kompleksbud Tomasz Kopczyński z Sierakowa w gminie Raciąż zaoferowała za niego okrągły milion zł netto. W licytacji brały wówczas udział trzy firmy.