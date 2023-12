Miasto chce sprzedać nieruchomości za prawie 9 milionów

Po ponad roku przerwy władze Elbląga ponownie próbują sprzedać kompleks działek pod zabudowę usługową na Bielanach. Cenę wywoławczą oszacowano w sumie na prawie 9 mln złotych netto.

Dwa pierwsze przetargi w sprawie sprzedaży kompleksu działek o łącznej powierzchni ok. 3 hektarów zostały unieważnione, bo nie zgłosił się żaden chętny oferent. W trzecim podejściu władze miasta chcą sprzedać niezabudowaną nieruchomość o powierzchni prawie 1,9 ha za 5 mln zł netto (plus VAT), drugą o powierzchni 1,1 za 3 mln zł netto (plus VAT), a trzecią o pow. 2 tys. m kw. pod budowę drogi za 660 tys. zł netto. Dwie pierwsze działki są przeznaczone pod zabudowę usługową.

Cały ten teren sąsiaduje z osiedlem domów jednorodzinnych przy ul. Wileńskiej. Ma przez niego przebiegać ul. Lwowska. Dzisiaj to m.in. pola, leżące tuż przy drodze na Tolkmicko i ścieżce rowerowej do Krasnego Lasu.

Prezydent Elbląga w swoim zarządzeniu ustalił łączną cenę wywoławczą wspomnianych nieruchomości na prawie 8,7 mln zł netto. To o ponad milion złotych mniej niż łączna cena z poprzedniego przetargu. Data nowego przetargu nie jest jeszcze ustalona.