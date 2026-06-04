Nareszcie weekend: jazz, motozlot, urodzinowy parkrun i organowe granie

Każdy z nas czekał na to... trzy długie dni robocze - nareszcie nadchodzi (przynajmniej dla niektórych) wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

"Nareszcie weekend" w tym tygodniu - z racji dnia ustawowo wolnego w Boże Ciało - prezentujemy nieco szybciej.

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki i Klub Środowisk Twórczych zapraszają na jam session, w której po raz pierwszy zagości Krzysztof Topolski, uznany perkusista. Wraz z nim zaimprowizują znani już elbląskiej publiczności: Szymon Burnos na pianinie i Maciej Sadowski na kontrabasie. Wstęp wolny, czwartek, 4 czerwca, godz. 19.

Co tydzień w Elblągu odbywa się parkrun, czyli sobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online. Start o 9. Ta edycja będzie wyjątkowa, bo 6 czerwca parkrun w Elblągu świętuje 5 urodziny. Będzie tort, DJ, słodki i owocowy bufet!

6 czerwca odbędzie się wielkie otwarcie sezonu motoryzacyjnego w Elblągu! Wydarzenie zaplanowano przy Górze Chrobrego w godz. 15-21.

W niedzielę, 7 czerwca o godz. 19 ETK zaprasza do kościoła św. Wojciecha przy ul. Podgórnej w Elblągu na czwarty koncert IV Elbląskiego Festiwalu Organowego, podczas którego wystąpią Stefano Molardi i Barbara Misiewicz. Wstęp wolny.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!