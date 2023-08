Miasto sprzedaje kolejne działki na Modrzewinie

Kolejne działki na Modrzewinie idą pod młotek. Władze miasta chcą sprzedać kompleks pięciu działek przy ul. Sulimy, o powierzchni prawie 5 hektarów, pod zabudowę przemysłową, usługową lub magazynową. Cena? 4,6 mln złotych netto.

Przetarg dotyczący sprzedaży tych działek odbędzie się w Urzędzie Miejskim 23 października. Nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia ich zabudowy do końca 2027 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2029 roku. Warto dodać, że dwie spośród pięciu działek położone są na obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która ma prawo ich pierwokupu. A władze miasta od 2013 roku mają opinie geotechniczne dla tych nieruchomości.

- Z nabywcą nieruchomości zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta, jeśli wymieniony podmiot uprawniony (czyli W-MSSE – red.), nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu nieruchomości – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Działki mają być skomunikowane z ulicą Sulimy. Obecnie od publicznej drogi dzieli je ok. 200 m. W dokumentach przetargowych elbląski samorząd zapewnia, że Zarząd Dróg 31 października 2024 roku wykona tymczasową drogę z płyt betonowych, a docelową drogę - asfaltową – miasto wykona w terminie do 18 miesięcy od zabudowy nieruchomości.

Kompleks działek na sprzedaż zaznaczyliśmy niebieską linią (graf. UM Elbląg)

- Wybudowana droga stanowić będzie drogę publiczną, której zarządcą będzie prezydent Elbląga. Na potrzeby skomunikowania ww. nieruchomości z drogą publiczną, jej przyszły nabywca będzie zobowiązany do złożenia w Departamencie Zarządu Dróg, wniosku na lokalizację zjazdu, ze wszystkimi wymaganymi załącznikami wraz z późniejszym uzgodnieniem projektu zjazdu. Po uzyskaniu uzgodnienia, przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wybudowania zjazdu własnym staraniem i na swój koszt – informują urzędnicy.

Cenę wywoławczą kompleksu działek przy ul. Sulimy rzeczoznawcy ustalili na 4,6 mln zł netto (plus VAT).

Gmina Miasto Elbląg zobowiązuje się do budowy drogi docelowej o nawierzchni bitumicznej w śladzie drogi tymczasowej, w terminie do 18 miesięcy od zakończenia inwestycji na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i uzyskaniu przez Nabywcę pozwolenia na użytkowanie.

na zlecenie Gminy Miasto Elbląg zostały opracowane w 2013 r. opinie geotechniczne dla przedmiotowej nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2029 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

23 października 2023 r., o godz. 10 00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.