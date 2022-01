Miasto sprzedaję tę działkę na starówce

Na 820 tysięcy złotych netto wyceniono kompleks działek na rogu ul. Świętego Ducha i bulwaru Zygmunta Augusta. Właśnie zostały wystawione przez władze miasta na przetarg. Mają tu powstać kamienice z lokalami usługowymi.

Władze miasta sprzedają kompleks kilku działek o łącznej powierzchni 2,1 tys. m kw. Przed laty miało na nich powstać Archiwum Miejskie, ale samorząd zmienił plany. Teraz chce sprzedać działkę inwestorowi, wcześniej zmienił zapisy planu zagospodarowania przestrzennego i nakazał potencjalnemu inwestorowi odtworzenie fasad dwóch kamienic, jakie istniały tu przed wojną.

- Nieruchomość położona na Starym Mieście, u zbiegu ulicy Świętego Ducha i Bulwaru Zygmunta Augusta, z widokiem na rzekę Elbląg. Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona, częściowo zadrzewiona i zakrzaczona. W obszarze nieruchomości występują elementy pasa drogowego, tj. dwa miejsca postojowe, fragment jezdni i chodnika oraz posadowione jest murowane ogrodzenie nieruchomości Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, zabudowa użyteczności publicznej oraz zabudowa usługowa. Część nieruchomości położona jest w granicach Portu Morskiego Elbląg – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

- Fasady kamienic przy ul. św. Ducha 1 i 2 są wskazane w planie miejscowym do odtworzenia. Pozostała zabudowa ma być w konwencji retrowersji. Praktycznie po raz pierwszy plan miejscowy nakazuje wprost odtworzenie fasad, dzięki czemu powstanie piękny widok od strony rzeki – wyjaśniała na jednym z posiedzeń komisji gospodarki miasta Katarzyna Wiśniewska, dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Plan przewiduje w tym miejscu zabudowę usługową, z miejscami parkingowymi w budynku lub w garażu podziemnym. Przetarg odbędzie się 28 marca. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do końca 2025 r. i jej zakończenia do 31 grudnia 2028 r. Cena wywoławcza działek to 820 tys. zł netto (plus VAT).