Miasto wybrało firmę do sprzedaży węgla, ale węgla jeszcze nie ma

Około 150 osób złożyło dotychczas wnioski o zakup węgla od samorządu po preferencyjnej cenie. Władze Elbląga wybrały już firmę, która zajmie się dystrybucją, ale na razie węgla z puli dla samorządu w mieście nie ma. - Czekamy na informację, skąd będziemy mogli ten węgiel dla mieszkańców przywieźć – mówi Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Przyjmowanie wniosków od mieszkańców Elbląga w sprawie zakupu węgla po preferencyjnej cenie 1950 zł brutto za tonę trwa od 14 listopada. Przypomnijmy, że taki wniosek może złożyć osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa domowego, której pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy lub dokonała zgłoszenia głównego źródła ogrzewania – węgla w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dotychczas wnioski złożylo około 150 osób.

- Spodziewaliśmy się, że będzie ich więcej, ale myślę, że to dopiero początek i więcej mieszkańców się zgłosi. - mówi Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Być może mieszkańcy czekają do momentu, aż węgiel po preferencyjnych cenach pojawi się w Elblągu. Na razie go nie ma. - Czekamy na informację, kiedy i skąd będziemy mogli odebrać transporty z węglem. Mamy do wyboru punkty przeładunkowe w Braniewie, Trójmieście i Toruniu – mówi Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Władze miasta wybrały już firmę, która na zlecenie samorządu przywiezie węgiel do Elbląga i zajmie się jego sprzedażą i dystrybucją.

- Wysłaliśmy zapytania do firm, zajmujących się tego rodzaju działalnością, otrzymaliśmy oferty i po ich przeanalizowaniu wybraliśmy najlepszą. To firma Terminal Portowy Elbląg, która prowadzi działalność w porcie przy ul. Radomskiej. Dzisiaj umowa będzie przez prawników parafowana, najpóźniej jutro podpisana. Gdy tylko dostaniemy informację, że możemy odbierać już węgiel, firma – która dysponuje własnym transportem – po węgiel pojedzie i niezwłocznie rozpocznie sprzedaż. O jej terminie poinformujemy mieszkańców przez media – zapewnia wiceprezydent Elbląga. - W umowie z firmą jest również zapis, że dla chętnych transport z terminala na ul. Radomskiej pod wskazany adres w mieście będzie bezpłatny.

Tymczasem media ogólnopolskie informują o problemach z dystrybucją węgla z portów do poszczególnych miast. Transport kolejowy się korkuje, a ciężarówkami nie uda się w krótkim czasie przewieźć tak dużych ładunków węgla ze względu na ograniczenia dotyczące ładowności.

O tym, jakie wymogi należy spełnić, by kupić węgiel po preferencyjnych cenach, zgodnie z zapisami ustawy przeczytasz tutaj.