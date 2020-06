Miejskie działki pod domki. Kto chętny?

Są chętni na budowę domu w sąsiedztwie Bażantarni albo przy ul. Rawskiej? Ratusz właśnie wystawił na przetarg dwie niezabudowane dotychczas działki. Licytacje odbędą się w lipcu.

Urząd Miejski systematycznie sprzedaje niezabudowane działki pod budownictwo jednorodzinne. Tym razem na przetarg zostały wystawione nieruchomości przy ul. Rawskiej i Marymonckiej, znajdujące się na osiedlach domków.

Chętni mogą kupić uzbrojoną działkę przy ul. Rawskiej (dojazd do niej możliwy od ul. Kmicica) o powierzchni 711 metrów kwadratowych, której cena wywoławcza wynosi 107 tysięcy złotych (plus VAT). Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, więc inwestor będzie musiał najpierw uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia budowy do końca 2023 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2025 r.

Druga z działek wystawiona na sprzedaż znajduje się przy ul. Marymonckiej w sąsiedztwie Bażantarni. Ma 689 metrów kw. powierzchni, jest uzbrojona i wyceniona na 111 tys. złotych (plus VAT). Podobnie jak działka przy ul. Rawskiej nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Potencjalny nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji do 31 grudnia 2022 roku, i jej zakończenia do 31 grudnia 2024 roku.

Licytacja obu działek odbędzie się w Urzędzie Miejskim 13 lipca.