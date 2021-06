Miejskie parki czekają zmiany

Park Planty i park Generała Nieczuja-Ostrowskiego czekają zmiany. Władze miasta pozyskały 4,5 mln złotych na ich rewitalizację, w tym także dodatkowe fundusze na modernizację kolejnej części parku Dolinka.

- Projekt zakłada odnowienie przestrzeni trzech parków miejskich i utworzenie w nich miejsc przyjaznych do sportu, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających Elbląg, który od lat jest uważany za zielone miasto. Jest to kontynuacja podjętych już działań, dotyczących rewitalizacji otwartych przestrzeni publicznych. Przypomnę, że trwają prace w Parku Dolinka, który jeszcze w tym roku zostanie udostępniony mieszkańcom. Jestem przekonany, że będzie on wizytówką naszego miasta – informuje prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Cały projekt jest war prawie 5,5 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne to 4,5 mln złotych, pochodzące z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Elbląg bis.

W parku Planty na obszarze ponad 22 tysięcy metrów kwadratowych mają być przebudowane dotychczasowe asfaltowe ścieżki, zbudowana nowa ścieżka rowerowa w ramach istniejącego szlaku Green Velo. Ma także powstać ogród renesansowy, a w niecce dawnego lodowiska – skatepark. Przebudowa czeka fontannę przy ul. 1 Maja, która będzie miała również iluminację, oraz teren wokół niej.

- Projekt obejmuje także wykonanie kwater krzewiastych i bylinowych, renowację trawnika, wykonanie elementów małej architektury: przystanki rowerowe z oświetleniem LED (przy ścieżce rowerowej Green Velo oraz przy iluminacji fontanny), elementy charakterystyczne: rzeźby oraz ławki przy alejkach parkowych, kosze na śmieci, wiata z toaletami typu toy-toy przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga i dodaje: Co ważne, projekt nie przewiduje wycinki drzew w parku Planty.

Z kolei w parku Gen. Nieczuja-Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego) na obszarze ok. 35 tys. m kw. władze miasta przewiduję przebudowę układu ścieżek pieszych, budowę wraz z dostawą i montażem wyposażenia miasteczka rowerowego wraz z elementami małej architektury: ławkami, stojakami rowerowymi, urządzeniem do serwisowania rowerów, koszami na śmieci oraz monitoringiem terenu miasteczka. Inwestycje w obu wspomnianych parkach mają być realizowane w 2022 roku.

Projekt przewiduje także dofinansowanie do kolejnych prac w parku Dolinka, nieobjętych wcześniejszym unijnym dofinansowaniem. - Przedsięwzięcie dotyczy utworzenia stref dla różnych grup wiekowych w podziale na funkcje: strefa work-out, strefa seniora II, strefa mini parku linowego z pierzeją, strefa dwóch piaszczystych mini plaż. Zakłada się wykonanie nawierzchni mineralnej, piaszczystej oraz nawierzchni eko (zrębki) oraz wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne stref: work-out, seniora, mini parku linowego. Roboty i dostawy są obecnie realizowane – informuje Joanna Urbaniak. .