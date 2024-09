Miejskie spółki: Ile zatrudniają, jak płacą

W trzech miejskich elbląskich spółkach w 2023 roku wzrosło zatrudnienie. We wszystkich wzrosły przeciętne wynagrodzenia, w większości o kilkanaście procent.

Z corocznego raportu przygotowywanego przez departament gospodarki miasta wynika, że w spółkach z udziałem elbląskiego samorządu w 2023 roku było w sumie 958 etatów. Dodajmy, że w firmach, w których miasto ma większościowy lub 100-procentowy udział liczba etatów wynosiła 848,5 etatu.

Najwięcej osób pracuje w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (233 etaty, ubył 15 etatów w porównaniu z 2022 r.), Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (173,1 etatu, wzrost o 7 etatów), Elbląskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej (152,3 etatu, wzrost o niecałe dwa etaty), Zakładzie Utylizacji Odpadów (131,1 etatu, spadek o 7,5 etatu) i Tramwajach Elbląskich (117,8 etatu, wzrost o 2,5 etatu).

Jak zarabia się w miejskich spółkach

W raporcie urzędników podawane jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie, a nie mediana, co sprawia że obraz nie jest pełen. Biorąc pod uwagę różnice między przeciętnym wynagrodzeniem a medianą z ostatnich ogólnopolskich danych GUS (mediana o 25 procent niższa), można zaryzykować stwierdzenie, że mediana wynagrodzeń w miejskich spółkach też byłaby niższa o co najmniej 20 procent od przeciętnego wynagrodzenia.

W Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (z tzw. trzynastką, bez wypłat z zysku) wyniosło w 2023 r. 7444 zł brutto, co oznacza wzrost rok do roku o 11,9 proc. W województwie warmińsko-mazurskim było to odpowiednio - 6089 zł brutto i 14,2 proc. W spółkach z udziałem samorządu elbląskiego to 6231 zł, a w firmach, gdzie miasto ma większość lub 100 procent udziałów - 6305 zł. To oznacza wzrost odpowiednio o 16,3 i 15,3 proc.

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano w EPEC, Zarządzie Portu Morskiego oraz Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, najniższe – w Elbląskim towarzystwie Budownictwa Społecznego, Elbląskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Zarządzie Komunikacji Miejskiej. Najbardziej przeciętne wynagrodzenie wzrosło w Zakładzie Utylizacji Odpadów, EPWiK, Tramwajach Elbląskich i Elbląskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Szczegóły przedstawiamy poniżej:

Przeciętne wynagrodzenie w elbląskich spółkach miejskich w 2023 (kwoty brutto)

EPEC - 7202 zł (wzrost o 9 proc.)

ZPM - 6941 zł (wzrost o 14,9 proc.)

EPWIK - 6887 zł (wzrost o 16,5 proc.)

ZUO - 6013 zł (wzrost 19 proc.)

TE - 5947 zł (wzrost o 16,3 proc.)

ZKM - 5258 zł (wzrost o 12,6 proc.)

EPGK - 5182 zł (wzrost o 16 proc.)

ETBS - 4550 zł (wzrost o 13,4 proc.)

- Należy zaznaczyć, że kategoria przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto obejmuje praktycznie wszystkie elementy wynagrodzenia wypłacane pracownikom z funduszu osobowego, w tym płace zasadnicze, wszelkie dodatki, nadgodziny, premie, ale także odprawy, nagrody jubileuszowe, roczne i inne. W spółkach o niższym zatrudnieniu może to zniekształcać zarówno poziom jak i kierunek zmian w wynagrodzeniach ich pracowników – piszą w raporcie urzędnicy departamentu gospodarki miasta.