Mieszkania na Legionów mają już najemców

Ponad 280 wniosków spłynęło do elbląskiego ratusza w sprawie najmu mieszkań w dwóch nowych budynkach przy ul. Legionów. To dwa razy więcej niż liczba lokali. Pierwsi najemcy wkrótce się wprowadzą.

Przy ul. Legionów powstały dwa budynki ze 148 mieszkaniami na wynajem wyposażone pod klucz, m.in. w meble kuchenne i podstawowy sprzęt AGD. Średnia powierzchnia mieszkań to 55 m kw., najwięcej jest dwupokojowych, bo aż 72.

Nabór na podstawie umowy z PFR Nieruchomości, państwowej spółki, która wybudowała mieszkania, prowadził elbląski samorząd. Pierwszeństwo w wyborze lokum miały m.in. osoby, które nie ukończyły 35 lat, płacą podatki w Elblągu, a także te, które mają dzieci.

- Na nowe mieszkania przy ul. Legionów 4 i 4a (dwa budynki) wpłynęły do Urzędu Miejskiego 284 wnioski. Nabór trwał od 1 do 22 października 2025 roku. Na liście najemców umieszczono 143 rodziny (wybudowano łącznie 148 mieszkań), których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane przez Miasto i Spółkę PFR Nieruchomości (spełniono warunki formalne oraz wykazano zdolność czynszową na podstawie udokumentowanych dochodów) – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Obecnie najemcy podpisują umowy z PFR Nieruchomości i wkrótce zaczną się wprowadzać. Pozostało jeszcze kilka wolnych mieszkań. Jak informuje ratusz, osoby zainteresowane tą ofertą mogą zgłaszać się pod nr tel. 22 703 43 49 lub poprzez stronę internetową www.elblag.mdr.pl