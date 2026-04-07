Mieszkania przy Warszawskiej później niż planowano

O trzy lata wydłuży się budowa osiedla przy ul. Warszawskiej. Inwestor zwrócił się do prezydenta Elbląga z wnioskiem o ponowne wydłużenie terminu m.in. z powodu trudnej sytuacji na rynku budowlanym. I zgodę uzyskał.

Gdańska spółka INPRO kupiła od miasta ponadhektarową działkę przy ul. Warszawskiej w 2022 roku za 5 mln zł. Mają tu powstać dwa budynki w sumie ze ponad 180 mieszkaniami i garażami podziemnymi. Inwestor ma pozwolenie na budowę, którą miał rozpocząć do końca 2024 r. i zakończyć do 31 grudnia 2027 r.

W 2024 roku INPRO poprosiło prezydenta Elbląga o wydłużenie terminów o rok, a powodem były przedłużające się procedury związana z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń oraz prace archeologiczne, podczas których odkryto m.in. pozostałości fundamentów kilkunastu spichlerzy, brukowanej nawierzchni dawnej ulicy Chmielnej oraz kilkanaście studni. Prezydent wyraził zgodę na zmianę terminów, ale pod koniec 2025 roku INPRO wystąpiła z nową prośbą, „uzasadniając złożony wniosek koniecznością dotrzymania harmonogramu prac budowlanych, prowadzonych na innej nieruchomości, położonej przy ul. Malborskiej w Elblągu, nabytej również od Gminy Miasto Elbląg. Spółka, na etapie planowania inwestycji na przedmiotowej nieruchomości, zakładała możliwość równoległego prowadzenia robót budowlanych na obu nieruchomościach nabytych od Miasta, ale trudna sytuacja na rynku budowlanym - zarówno w zakresie sprzedaży mieszkań, jak i dostępność zasobów wykonawczych - wymusiła weryfikację pierwotnych założeń” – brzmi część uzasadnienia zarządzenia prezydenta, który zgodził się na wydłużenie terminu rozpoczęcia prac do 30 czerwca 2028 r. i zakończenia do 31 grudnia 2030 r. Zmiany terminów muszą być potwierdzone w akcie notarialnym, którego koszty pokryje INPRO.

„Spółka podkreśla także fakt, iż prowadzi rozmowy z podwykonawcami, którzy jednoznacznie wykazują, że obecny rynek charakteryzuje się ograniczoną dostępnością wykwalifikowanych ekip budowlanych. Zamysłem Spółki jest korzystanie z usług sprawdzonego generalnego wykonawcy oraz współpracujących z nim zespołów, celem utrzymania kosztów inwestycji na założonym poziomie oraz dla zachowania wysokiej jakości prac wykończeniowych” – piszą urzędnicy w uzasadnieniu decyzji prezydenta.

INPRO w piśmie do władz miasta z 20 lutego 2026 roku informuje, że dotychczas na działce przy ul. Warszawskiej m.in. ogrodziła teren inwestycji, przeprowadziła badania architektoniczne i archeologiczne, uzyskała pozwolenie na budowę, wykonała wjazd do nieruchomości i fragment drogi dojazdowej oraz rozpoczęła niwelację terenu.

