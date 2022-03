Mieszkania z aparthotelem. Radni wyrazili zgodę (aktualizacja)

Na czwartkowej sesji radni jednogłośnie zgodzili się na lokalizację inwestycji mieszkaniowej przy al. Tysiąclecia na mocy ustawy lex deweloper. To drugie podejście do tej inwestycji, która częściowo ma pełnić funkcję aparthotelu.

Pierwszy wniosek w sprawie inwestycji przy ul. Tysiąclecia, która ma być realizowana na podstawie ustawy lex deweloper, wpłynął do władz miasta w 2020 roku. Dzień przed sesją Rady Miejskiej swój wniosek jednak wycofał, gdy okazało się, że nie zyska on akceptacji. Władze miasta argumentowały, że w planie zagospodarowania przestrzennego ten teren przeznaczony jest pod hotel i tak powinno pozostać.

W grudniu ubiegłego roku TJM Development złożył więc nowy wniosek, zawierający zmiany, które mają przekonać władze miasta do zgody na lokalizację tej inwestycji. - Inwestor jest zdeterminowany, by tę inwestycję w centrum Elbląga zrealizować. W złożonym wniosku dokonaliśmy zmian, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom władz miasta. W projekcie budynku przewidzieliśmy w części funkcję aparthotelu, a parter będą zajmować usługi – mówił nam w grudniu ubiegłego roku Krzysztof Hoffman, elbląski architekt u projektant, który jest pełnomocnikiem inwestora. [foto]

„Projektuje się łącznie obiekt o wysokości maksymalnie 9 kondygnacji. W budynku projektuje cześć usługową od strony południowej – głównej ulicy tego obszaru al. Tysiąclecia, na zapleczu tej części hala garażowa na potrzeby mieszkańców. Na parterze zaplanowano recepcję dla obsługi części aparthotelowej zlokalizowanej w klatce B. Uzyskanie powierzchnie usługowe są powierzchniami maksymalnymi dopuszczanymi Ustawą w odniesieniu do planowanej powierzchni użytkowej mieszkań w przedmiotowych budynku. Zagospodarowanie obejmuje wykonanie wjazdu, ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi, pochylni do garażu dla samochodów, dojść pieszych z drogi publicznej oraz z drogi wewnętrznej, budowę śmietnika, zagospodarowanie zieleni niskiej i średniej oraz wykonanie przyłączy niezbędnych mediów do budynków mieszkalnych” - czytamy w koncepcji architektoniczno-urbanistycznej projektu, dołączonej do wniosku.

W sumie powstać ma tu od 40 do 60 mieszkań, wliczając w to aparthotel. W hali garażowej ma być do 18 miejsc parkingowych, kolejnych 5 ma powstać przed budynkiem.

Negatywną opinię dla lokalizacji inwestycji wyraził komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, zwracając uwagę na brak drogi pożarowej do budynku. Zarząd Dróg z kolei zwrócił uwagę, by zobowiązać inwestora do skomunikowania inwestycji z drogą publiczną, zaprojektowania i zbudowania ogólnodostępnego parkingu naziemnego na minimum 70 miejsc wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz budowy chodników zapewniających m.in. przejście pieszym od strony ul. 3 Maja, alei Tysiąclecia.

- Inwestor wysłał do prezydenta list intencyjny, w którym zobowiązał się do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Chodzi nie tylko o budowę ogólnodostępnego parkingu na ok. 80 miejsc, ale także zagospodarowanie terenu od strony placu Grunwaldzkiego. To wszystko określi umowa z samorządem, która zostanie podpisana, gdy inwestor wystąpi o pozwolenie na budowę - mówiła dzisiaj na posiedzeniu komisji gospodarki miasta Katarzyna Wiśniewska, dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.

W czwartek radni będą głosować w sprawie zgody na lokalizację tej inwestycji. Jeśli wyrażą zgodę, inwestor zgodnie z ustawą lex deweloper będzie miał trzy lata na wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Aktualizacja z 17 marca: W czwartkowym głosowaniu na sesji Rady Miejskiej wszyscy radni (25 osób) głosowało za lokalizację tej inwestycji przy al. Tysiąclecia. Inwestor ma więc "zielone światło" do przygotowania dokumentacji w sprawie pozwolenia na budowę.