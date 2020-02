Most w remoncie

Nowy chodnik i nowa nawierzchnia – to zmiany, które na pierwszy „rzut oka” przejdzie Most Niski. Modernizacja ma zakończyć "serial" związany z usterkami dębowej nawierzchni. Prace potrwają do 20 kwietnia. Zobacz zdjęcia.

Problemy z nawierzchnią Mostu Niskiego występują od lat. Dębowa kostka, którą pokryty jest most w ciągu ul. Studziennej i Orlej, nie sprawdziła się. Do użytku most oficjalnie oddano w lipcu 2013 r., razem z nowym Mostem Górnym oraz zmodernizowanym nabrzeżem od strony Bulwaru Zygmunta Augusta W okresie gwarancyjnym wykonawca musiał dwa razy dokonywać napraw, ale stan nawierzchni i tak się pogarszał. Miejscy urzędnicy podjęli decyzję, że zmieniona zostanie nawierzchnia mostu. Remont będzie kosztował miasto 460 tys. zł, a wykona go firma z Warszawy. Dotychczasowy chodnik i jezdnia zostaną rozebrane, konstrukcja stalowa zostanie zaizolowana i zabezpieczona powłoką antykorozyjną. Powstanie też odwodnienie liniowe, a na końcu wykonawca położy nową nawierzchnię i wybuduje chodnik. Do 20 kwietnia most został wyłączony z ruchu kołowego. Piesi mogą korzystać z jednej strony mostu. Prace na moście już trwają.

