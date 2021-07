Na Druskiej będzie budował PKS

PKS Grodzisk Mazowiecki kupiło od miasta dwie działki przy ul. Druskiej. Powstanie na nich stacja obsługi pojazdów. Firma z Grodziska Mazowieckiego od stycznia świadczy w Elblągu usługi komunikacji miejskiej.

Działki przy ul. Druskiej mają łącznie 2,2 tys. m kw. powierzchni. Nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, ale może na nich powstać zarówno zabudowa usługowa jak i mieszkaniowa. Cena wywoławcza wynosiła 320 tysięcy złotych netto (plus VAT).

Kilka dni temu władze miasta przeprowadziły przetarg w sprawie sprzedaży działek. Zgłosił się tylko jeden oferent – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Grodzisk Mazowiecki i to ono wylicytowało nieruchomość na 323 tys. zł netto.

PKS Grodzisk Mazowiecki od stycznia świadczy w Elblągu usługi komunikacji miejskiej w konsorcjum z PKS Gostynin. Autobusy tych firm wożą pasażerów na liniach nr 11-15, 19, 23, 24 i 100. Podpisały umowę z Zarządem Komunikacji Miejskiej na 7 lat.

- Na działce przy ul. Druskiej planujemy budowę stacji obsługi pojazdów. Na bazę dla naszej firmy jest ona za mała. Chcemy zrealizować inwestycję w ciągu dwóch lat – powiedział nam Radosław Marek, prezes PKS Grodzisk Mazowiecki.

Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działek do 31 grudnia 2024 roku i zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2026 roku.