Na Grunwaldzkiej i remont, i ścieżka rowerowa

Prawie 3 miliony złotych ma kosztować przebudowa ponad 600-metrowego odcinka al. Grunwaldzkiej. Prezydent Elbląga złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Projekt inwestycji obejmuje m.in. przebudowę al. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Okólnik i Pasłęcką do granic miasta, czyli do Gronowa Górnego, budowę na tym 660-metrowym odcinku dwukierunkowej asfaltowej ścieżki rowerowej, przebudowę skrzyżowań z ul. Okólnik, Pasłęcką i Augustowską, przebudowę chodnika na całym odcinku po stronie południowej oraz przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia ledowego, modernizację przystanków autobusowych oraz odwodnienie. Koszt projektu to 2,9 mln złotych, miasto chce uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- W ubiegłym tygodniu ogłoszony został również nowy konkurs na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025. Do tego naboru przygotowywane są wnioski na przebudowę ul. Nowogródzkiej oraz rozbudowę odcinka ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.