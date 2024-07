Na Portową są pieniądze z Unii

3,4 mln euro (ok. 14 mln zł) otrzyma Elbląg na modernizację ul. Portowej. Umowę w sprawie dofinansowania tej inwestycji z funduszy unijnych podpisał w piątek prezydenta Elbląga i przedstawiciel zarządu województwa.

Dofinansowanie pochodzić będzie z tak zwanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnej, specjalnej puli pieniędzy dedykowanej Elblągowi i okolicznym gminom.

- Jest to ogromny krok w stronę rozwoju portu morskiego w Elblągu. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Elbląg zmodernizowana zostanie ulica Portowa. Modernizacja infrastruktury drogowej, w tym dróg dojazdowych, zapewni lepsze połączenie z morskim przejściem granicznym w Elblągu – informuje w swoich mediach społecznościowych Robert Turlej, członek zarządu województwa, który w piątek podpisał w tej sprawie umowę z prezydentem Elbląga Michałem Missanem.

Docelowo Portowa ma się doczekać przebudowy skrzyżowania z Trasą Unii Europejskiej, co ma umożliwić relacje prawoskrętne pomiędzy tymi ulicami, w tym dla pojazdów ciężkich. Ulica ma być dostosowana do obsługi obszarów portu morskiego w Elblągu, w szczególności dla pojazdów ciężkich, w tym m.in. ciągników siodłowych z naczepami oraz pojazdów rolniczych z przyczepami. Projekt ma uwzględniać też takie kwestie, jak przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, istniejącego uzbrojenia podziemnego etc. Planowana jest też przebudowa chodników i budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz budowa miejsc postojowych w ciągu ulicy, a także zagospodarowanie zieleni i elementy małej architektury.

Obecnie nie ma jeszcze projektu przebudowy Portowej. W ratuszu trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy dokumentacji. Miasto na samą dokumentację planowało przeznaczyć 300 tys. złotych. Ale już wiadomo, że ta kwota będzie za mała. W przetargu wystartowały dwie firmy – jedna z nich za swoją pracę zaoferowała 387,5 tys. zł, druga - 986 tys. zł. O tym, kto wygra przetarg, powinniśmy dowiedzieć się w ciągu najbliższych tygodni.