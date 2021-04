Na przekopie kładą asfalt

Powstaje nowa droga 501 na Mierzei Wiślanej. Pierwsze warstwy bitumiczne już zostały ułożone. Droga będzie przebiegać przez dwa nowe mosty – w ich rejonie oraz w podporach trwa wykonywanie zasilania, które pozwoli na naprzemienne zamykanie i otwieranie mostów. Dzięki temu zostanie zachowana ciągłość ruchu samochodowego. Intensywne prace toczą się też w obrębie Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego czy sztucznej wyspy. Zobacz film i zdjęcia z postępu prac.

- Prace na budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską idą zgodnie z harmonogramem. W kwietniu podpisaliśmy umowę na drugi etap tego przedsięwzięcia: możemy więc powiedzieć, że większość projektu jest w realizacji. W 2023 r. planujemy zakończyć tę inwestycję – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Po stronie wschodniej kanału żeglugowego właśnie ułożono warstwę podbudowy z betonu asfaltowego o grubości siedmiu centymetrów. Nawierzchnia została skropiona, by utrzymać szczepność międzywarstwową - tłumaczy Katarzyna Niemyska, kierownik robót drogowych w konsorcjum NDI/Besix. - W dalszej kolejności będzie układana warstwa wiążąca o grubości pięciu centymetrów. Przy układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych ważna jest technologia ich zagęszczania. Także dzięki odpowiedniej pracy walców, możemy uzyskać takie zagęszczenie mieszanki, by droga miała właściwą nośność.

W ciągu budowanej drogi 501 powstają dwa nowe mosty. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem konstrukcji stalowej elementów mechaniki i hydrauliki mostu północnego. Na moście południowym wykonano zaś nawierzchnie na kapach chodnikowych i na jezdni. Zamontowano bariery energochłonne i balustrady oraz przeprowadzono próby szczelności instalacji hydraulicznych i zasilania. Aby mosty mogły się obracać, potrzebna będzie moc 100 kW. Tyle samo potrzeba do zasilania wszystkich odbiorów, które znajdują się w ich podporze.

- Postawiliśmy już stację transformatorową i podłączamy wszystkie odbiory oraz zasilanie ze złącza kablowego – mówi Dorota Serek, kierownik robót elektrycznych i telekomunikacyjnych w konsorcjum NDI/Besix. - Jednocześnie budujemy kapitanat, w którym powstają instalacje elektryczne. Aktualnie montujemy instalację odgromową na elewacji budynku.

300 metrów przewiertu

Budowa przekopu Mierzei Wiślanej rozpoczęła się od usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi. W tym celu wykonano dwa przewierty sterowane – jeden na części południowej, a drugi na północnej.

- Najdłuższy przewiert miał ponad 300 metrów długości, a jego najgłębszy punkt był 20 metrów pod poziomem morza. W tym momencie prowadzone są prace zwiane z budową sieci kablowych zasilających i oświetleniowych - zgodnie z projektem powinniśmy wykonać ok. 30 kilometrów kabli. Wykonaliśmy już połowę zakresu, czyli 15 kilometrów – relacjonuje Dorota Serek.

- Obecnie zasadnicze siły skierowane są na pomyślne przeprowadzenie prób związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mostu południowego. Harmonogram jest napięty, ponieważ przed rozpoczęciem pełni sezonu turystycznego chcielibyśmy przełożyć ruch na ten właśnie most i przystąpić do robót w ciągu drogi wojewódzkiej 501. Praktycznie na tym etapie wszystkie roboty są ważne, ale kolejnym, bardzo istotnym elementem, jest falochron wschodni, osłaniający port zewnętrzny i na tym elemencie wykonawca mobilizuje siły dla sprostania założeniom harmonogramu. Pozostałe fronty też są niezmiernie interesujące – betonowane są kolejne elementy śluzy w zakresie płyty dennej i oczepów w kanale żeglugowym w jego północnej i południowej części – mówi Andrzej Małkiewicz, naczelnik wydziału realizacji inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni.

(fot. materiały prasowe NDI/Besix)

Asfalty i elektryka to nie wszystko, co w szybkim tempie powstaje na budowie. Intensywnie jest też na Zatoce Gdańskiej, gdzie kontynuowana jest produkcja betonowych elementów prefabrykowanych typu X-block plus. Trwają też prace narzutowe części morskiej – na grodzy falochronu zachodniego.

W kanale żeglugowym wykonano 100 procent betonu wyrównawczego i skuto wszystkie pale CFA. Zabetonowano też płytę denną bramy północnej, bramy południowej, ściany kieszeni śluzy na bramie południowej oraz płyty denne w wielu sekcjach. Poza tym wykonano ścianki na skrzydełkach na kanale południowy, trwa montaż kleszczy i ściągów oraz betonowany jest korek podwodny. Na przełomie maja i czerwca mają się zacząć prace narzutowe na kanale południowym, po stronie zachodniej. Część wschodnią i zachodnią północnego odcinka nabrzeża postojowego zabetonowano. Stan prac na wschodnim i zachodnim odcinku nabrzeża postojowego sięga 90 procent zaawansowania.

Po zimie w szybkim tempie powstaje też sztuczna wyspa. Zaawansowanie prac przy pogrążaniu ścianek szczelnych sięga 76 procent, a przy montażu ściągów 39 procent. Rozpoczęto już roboty związane z wykonaniem geotuby - wykonano odcinek o długości 250 metrów bieżących.

Co w planach na przełomie wiosny i lata?

Odbędzie się m.in. profilowanie skarp na falochronie wschodnim oraz zachodnim i wbudowywanie elementów X-block plus. Poza tym zaplanowano dalsze wykonywanie płyt dennych, zbrojenie i betonowanie w rejonie śluzy oraz początek montażu konstrukcji stalowej bram. Rozpoczną się też prace narzutowe w kanale południowym. Do końca czerwca potrwają ostatnie prace przy obiektach kubaturowych. Na sztucznej wyspie rozpocznie się układanie kamienia hydrotechnicznego. Kontynuowane będę również prace elektryczne, teletechniczne i sanitarne.

Wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I” jest konsorcjum NDI/Besix.

Dla przypomnienia, 20 kwietnia, pomiędzy inwestorem – Urzędem Morskim w Gdyni a wykonawcą – firmą Budimex S.A została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część II”.