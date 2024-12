Na takie działki nie ma chętnych

W ostatnich dniach władze Elbląga wystawiły na sprzedaż niezabudowane działki o łącznej wartości 10 mln złotych. Nikt jednak z potencjalnych inwestorów nie wpłacił wadium, więc do licytacji nie doszło.

Pod młotek miał m.in. trafić grunt przy ul. Wiślickiej i Pomorskiej. To teren o powierzchni prawie 6 tys. m kw. przeznaczony pod budowę wielopoziomowego parkingo-garażu. Cena wywoławcza wynosiła 1 mln 410 tys. zł netto, ale żaden z potencjalnych inwestorów nie zdecydował się wpłacić wadium, by wziąć udział w przetargu.

Podobnie stało się z dwiema działkami przy ul. Lwowskiej na Bielanach. To obecnie pola o łącznej powierzchni ok. 3 hektarów, sąsiadujące z osiedlem domków jednorodzinnych przy ul. Wileńskiej. Jedna z działek jest warta 3,2 mln zł netto, druga - 5,4 mln zł netto i również na nie nie było chętnych. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego to tereny przeznaczone pod funkcje usługowe.

Dodajmy, że obecnie w przetargach w Elblągu największym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości przeznaczone pod zabudowę deweloperską. Kilkanaście dni temu teren między ul. Legionów a Częstochowską deweloper Ekobud z Ostródy wylicytował za 8,2 mln zł przy cenie wywoławczej 4,3 mln zł.