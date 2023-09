Najdroższe działki w mieście

Władze Elbląga chcą sprzedać trzy działki przy ul. Chrobrego pod zabudowę jednorodzinną. Każda z nich ma około 2 tysięcy metrów kw. i kosztuje... ponad 700 tys. złotych netto. Z podatkiem VAT to prawie milion złotych za każdą z nieruchomości.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg w sprawie ich sprzedaży odbędzie się 27 listopada w Urzędzie Miejskim, a ceny wywoławcze poszczególnych działek wyceniono na kwoty od 719 do 747 tysięcy złotych. Licząc z podatkiem VAT to prawie milion złotych za niezabudowaną nieruchomość, co sprawia, że są to prawdopodobnie najdroższe działki pod zabudowę jednorodzinną w Elblągu.

Jak zapewniają urzędnicy w ogłoszeniu przetargowym, będą one mogły być podłączone o sieci EPWiK oraz do sieci gazowej. Niestety, nie jest możliwe podłączenie działek do sieci miejskiej EPEC, ponieważ – jak czytamy w ogłoszeniu - „najbliższa sieć ciepłownicza, z której możliwe byłoby zasilenie przedmiotowych nieruchomości, znajduje się w odległości ok. 850 m w ul. Tadeusza Kościuszki. Z uwagi na niskie zapotrzebowanie cieplne dla zabudowy mieszkaniowej w obrębie przedmiotowych nieruchomości i znaczną odległość od istniejącej sieci ciepłowniczej, nie jest możliwe zapewnienie dostawy ciepła”.

Nabywcy działek będą zobowiązani do rozpoczęcia ich zabudowy do 31 grudnia 2025 r. i jej zakończenia do 31 grudnia 2027 roku. Dodajmy, że nieruchomości są obciążone prawem służebności przesyłu, m.in. gazu i światłowodu.