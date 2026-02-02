Nie ma chętnych na Lwowską

Miasto chce sprzedać trzy działki przy ul. Lwowskiej. Na razie na chęciach się kończy, bo potencjalnych kupujących brak.

Działek jest kilka o łącznej powierzchni prawie trzech hektarów. To m. in. pola, leżące tuż przy drodze na Łęcze i ścieżce rowerowej do Krasnego Lasu) od 2023 roku. Teren sąsiaduje z osiedlem domów jednorodzinnych przy ul. Wileńskiej.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tej części Elbląga jest ona przeznaczona pod zabudowę usługową. Działki są uzbrojone w media komunalne. Cena wywoławcza 5,7 mln zł (za 1,8 ha) i 2,5 ha (za 0,8 ha). Dodatkowo w obu przetargach jest udział w trzecie działce o powierzchni 0,2 ha (odpowiednio 60 i 40 proc.).

W poniedziałek miał się odbyć trzeci przetarg na sprzedaż tych terenów. Miał się odbyć, ale... nikt nie wpłacił wadium. I działki na razie nie zmienią właściciela.