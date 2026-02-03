Radni pytają o konkurs na informację turystyczną (Śladem publikacji)

Po naszych publikacjach na temat miejskiego konkursu dotyczącego prowadzenia punktów informacji turystycznej klub radnych PiS wystosował do prezydenta Elbląga interpelację w tej sprawie. Wysłał też do naszej redakcji stanowisko klubu, które publikujemy poniżej.

Ostatnie wydarzenia dotyczące konkursu na prowadzenie punktów Informacji Turystycznej w Elblągu wzbudziły duże emocje wśród mieszkańców naszego miasta. Niestety, po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, w której władze miasta reagują na nieprawidłowości lub potrzeby mieszkańców wyłącznie w sytuacji, kiedy wybucha afera medialna. W Elblągu doszło do zdarzenia, które może mieć znamiona nieuczciwej praktyki z miejskimi pieniędzmi w tle. Wymaga to rzetelnego wyjaśnienia i poinformowania opinii publicznej.

Należy z całą stanowczością zauważyć, iż sytuacja, do której doszło, nie tylko pozostaje wciąż niewyjaśniona – choć doceniamy zapowiedź przeprowadzenia kontroli i wyciagnięcia konsekwencji – ale również część odpowiedzi otrzymanych dotychczas ze strony urzędu, a zawartych w poprzednich doniesieniach medialnych, pozostaje, w naszej ocenie, nierzetelna.

Dlaczego nie podano pełnego składu komisji konkursowej?

Poważne zastrzeżenia wzbudza odmowa podania pełnego składu komisji konkursowej. Tłumaczenie o „ochronie prywatności osób fizycznych niepełniących funkcji publicznych” jest w tej sytuacji niedorzeczne!

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 z późn. zm.), która ma zastosowanie w przypadku ustanawiania komisji konkursowej we wskazanej procedurze, „do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 oraz z 2025 r. poz. 769) dotyczące wyłączenia pracownika”. Oznacza to, że członek komisji konkursowej rzeczywiście nie jest pracownikiem organu administracji, ale przesłanki jego wyłączenia powinny być stosowane odpowiednio. W celu skutecznej weryfikacji czy nie zaszły nieprawidłowości dotyczące obsady komisji, np. czy wśród członków komisji nie było osób powiązanych z oferentami, współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi członkami komisji powinna odbywać się na zasadach uczciwej konkurencji i jawności. Dodać należy również, iż w sytuacji, gdy komisja wydaje opinię ws. pieniędzy należących do jednostki samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, może mieć realny wpływ na rozporządzanie tymi środkami, interes publiczny i transparentność wydatkowania ww. środków stoi – czego członkowie komisji muszą mieć świadomość – ponad prawem to prywatności.

Co więcej, w uchwalanym przez Radę Miejską Rocznym programie współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025, w którym opisane są m.in. „TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT” nie ma zastrzeżenia o wyłączeniu jawności składu komisji.

Należy podkreślić, iż standardowo komisja konkursowa powinna postępować według ściśle określonych reguł. Te nakazują, aby postępowanie na etapie oceniania wniosków, podzielić na dwa etapy:

1) weryfikacji wniosków pod kątem formalno-prawnym,

2) merytorycznej oceny wniosków.

Warunkiem koniecznym podjęcia przez komisję oceny merytorycznej jest pozytywne przejście weryfikacji formalno-prawnej. Negatywna selekcja skutkować powinna odrzuceniem wniosku na tym etapie i brak dalszego postępowania w odniesieniu do niego.

Po to ustawodawca zobowiązuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – w tym przypadku Prezydenta Miasta Elbląg – do wyznaczenia swoich przedstawicieli w komisji konkursowej, aby dochować prawidłowości tej procedury.

I w tym miejscu nasuwają się kolejne pytania i wątpliwości

Czy standardowo komisje pomijają weryfikację formalno-prawną wniosków?

Czy były naciski, aby dopuścić do dalszego procedowania wniosek niespełniający wymagań?

Jeszcze 19 i 20 stycznia br. (w tym czasie Fundacja nadal nie posiadała wpisu do KRS), Prezes Fundacji Grupa Wodna szukał pracowników do obsługi punktów Informacji Turystycznej. Skąd miał informację, iż umowa na realizację wskazanego zadania będzie z nim podpisana? Czy gdyby nie zainteresowanie medialne sprawa ta zostałaby zamieciona pod dywan?

W związku z wątpliwościami oraz wciąż licznymi pytaniami, jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Elblągu, skierujemy do Prezydenta Michała Missana interpelację z żądaniem wyjaśnień wszystkich kwestii dotyczących opisywanego konkursu.

Stanowisko Klubu Radnych PiS

przesłane przez radnego Sebastiana Czyżyka-Skoczyka