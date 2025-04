Nie tylko droga, ale też parking

Radny Piotr Opaczewski zaproponował, by w ramach przebudowy ulicy Nowogródzkiej uwzględniono również kilkanaście miejsc postojowych w okolicy przedszkola i żłobka Jedyneczka. – Projekt przebudowy nie zakłada miejsc parkingowych. Po zakończonej inwestycji może zaistnieć sytuacja, że rodzice dzieci z Jedyneczki będą auta zostawiać albo na nowo projektowanych trawnikach, albo wzdłuż drogi, co utrudni ruch mieszkańcom osiedla – argumentuje przedstawiciel klubu radnych PiS.

- Nowogródzka jest ulicą płytową z niezagospodarowanym poboczem, które jest wykorzystywane przez rodziców przywożących swoje dzieci i odbierających je z przedszkola i żłobka. Każdego ranka i popołudnia parkuje tam na kilkuminutowy czas jednocześnie nawet ponad 20 aut. Obecnie nie stanowi to większego kłopotu dla mieszkańców wyjeżdżających i wjeżdżających na osiedle – przyznaje radny, wskazując, że sytuacja może być jednak inna po przebudowie.

Na jego interpelację odpowiedział prezydent Michał Missan.

- Priorytetem przy zlecaniu w 2023 roku dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowogródzkiej w Elblągu było zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z budową nowej drogi - jezdni i chodników z ich oświetleniem i prawidłowym odwodnieniem. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nie zaplanowano budowy miejsc postojowych. Jednakże rozwiązania projektowe zostały tak zaplanowane, aby w przypadku możliwości zabezpieczenia środków finansowych umożliwić niezależne zaprojektowanie i wybudowanie miejsc postojowych pomiędzy jezdnią i chodnikiem bez konieczności przebudowywania wykonanych nowych elementów drogi – wskazuje prezydent Elbląga.

Nie oznacza to jednak, że miejsca do parkowania teraz nie powstaną, w sprawie "poczynione zostaną starania". Kwoty ofert, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na przebudowę ul. Nowogródzkiej są niższe niż środki zabezpieczone na to zadanie w budżecie (,3,9 mln zł), stąd jeszcze w tym roku mogą zostać wybudowane miejsca postojowe wzdłuż ul. Nowogródzkiej, „w zakresie możliwości finansowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

- Powyższe zaspokoi potrzeby mieszkańców w tym zakresie oraz umożliwi dogodny dowóz dzieci do przedszkola – przekonuje Michał Missan.

Przypomnijmy, że ofert we wspomnianym przetargu jest sześć. Najtańszą opiewającą na 2 mln 890 tys. Złożyła Żuławska Grupa Handlowo-Usługowa z Nowego Dworu Gdańskiego, najdroższą – firma Sanbud z Olsztyna (3 mln 830 tys. zł). Wśród zainteresowanych jest też miejska spółka EPGK, która wyceniła swoje usługi na 3 mln 480 tys. zł. Dodajmy jeszcze, że miasto pozyskało 1,6 mln zł dofinansowania na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.