Niedźwiedzica zacumowała na przekopie

Zwodowany w Finlandii statek-pogłębiarka przypłynęła do Polski i zacumowała w porcie Nowy Świat na przekopie Mierzei Wiślanej. Jej podstawowym zadaniem będzie utrzymanie właściwej głębokości toru wodnego do Elbląga. Zobacz film.

O przypłynięciu statku – pływającej pogłębiarki ssącej nasiębiernej poinformował dzisiaj Urząd Morski w Gdyni.

- Jej podstawowym zadaniem będzie obsługa nowej, ponad dwudziestokilometrowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Posiada własny system pogłębiarski oraz ładownię, która w trakcie pracy wypełniana jest urobkiem, pobieranym ze spłyconych miejsc np. na torze podejściowym, i z której następnie za pomocą systemu pomp i rurociągów ten urobek wypompowuje się na miejsce odkładu – informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Nowa pogłębiarka na stałe stacjonować będzie w Porcie Nowy Świat. Umowę na jej budowę podpisano w marcu 2022 roku. Zakładała ona zaprojektowanie, budowę, wyposażenie i dostawę statku. Wartość kontraktu to 117 mln zł, a zrealizowała go fińska stocznia Tyovene Oy, która przy tym projekcie współpracowała z firmami z Holandii. Pod koniec października 2022 roku miała miejsce uroczystość położenia stępki, a niecały rok później pogłębiarka została zwodowana. Statek nosi nazwę URSA, co po łacinie oznacza niedźwiedzicę/niedżwiedzia.

Statek ma 62,75 m długości, 12 metrów szerokości i wyporność 2341 ton. Zabiera na pokład 8 osób, ma na pokładzie dźwig i ładownię o pojemności 950 m sześć. Rozwija prędkość do 8 węzłów (z urobkiem), do 11 węzłów bez urobku.

Przypomnijmy, że tor wodny do Elbląga ma być pogłębiony do 5 metrów najpóźniej do 2025 roku, a potem systematycznie te parametry muszą być utrzymane, do czego będzie służyć właśnie zamówiony w Finlandii statek.