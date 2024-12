Nowe osiedle powstanie przy Dąbrowskiego

Osiedle ujęte w projekcie budowlanym (materiał spółki Warszawskie Przedmieście)

- Co powstanie przy ul. Dąbrowskiego? Tuż przy ogrodach działkowych zaczęły się prace ziemne, wygląda na to, by to były przygotowania do budowy nowego osiedla – napisała do nas nasza Czytelniczka. Sprawdziliśmy – teren należy o spółki z Gdańska, która planuje w tym miejscu budowę ponad 160 mieszkań.

Dwie działki, na których ma powstać osiedle, mają w sumie 10 tys. m kw., znajdują się przy istniejących ogrodach działkowych. Ich właścicielem jest gdańska spółka Warszawskie Przedmieście istniejąca od 2016 roku, której prezesem jest elblążanka Anna Selke, znana z działalności kulturalnej. W lipcu tego roku spółka otrzymała od prezydenta Elbląga pozwolenie na budowę trzech budynków wielorodzinnych z garażami wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. - Autorem koncepcji osiedla jest sopocki architekt Marcin Woyciechowski, twórca na przykład wzorcowego kompleksu Garnizon w Gdańsku. Natomiast autorem projektu budowlanego jest elbląski architekt Paweł Rzeczycki – informuje Warszawskie Przedmieście w odpowiedzi na pytania, które wysłaliśmy do inwestora. - Zaprojektowano dwa większe, korytarzowe budynki i jeden mniejszy, punktowy. Każdy z budynków większych rozbity jest na dwie bryły, przesunięte względem siebie i rozdzielone szklaną witryną zakończoną świetlikiem. Dla podkreślenia odrębności brył, jedna z nich ma zwiększoną wysokość, w której zaprojektowano antresolę z wyjściem na taras na dachu. Klatki schodowe w tych budynkach stanowią odrębną przestrzeń, w której zaplanowano szybkobieżne szklane windy – informuje spółka. Osiedle ma powstać przy ogródkach działkowych, trwają prace przygotowawcze (Zdjęcie nadesłane przez Czytelniczkę) Każdy z budynków będzie miał halę garażową, w sumie powstanie 176 miejsc w garażach i 37 na zewnątrz. Wjazd na osiedle będzie wytyczony od ul. Dąbrowskiego. - Do planowanych budynków są obecnie doprowadzane sieci: wodociągowa, ciepłownicza i elektroenergetyczna i prowadzone są prace porządkowania terenu. Poza tym trwają prace koncepcyjne odnośnie terenu zielonego, wspólnych miejsc dla mieszkańców, rozkładu oświetlenia, dekoracji, itp. Spółka nie działa pospiesznie, gdyż priorytetem jej działania, prócz zapewnienia funkcjonalnych mieszkań, jest oddanie mieszkańcom przemyślanego zagospodarowania części wspólnych i terenu osiedla. Wyzwaniem również jest planowanie użycia takich rozwiązań, by w przyszłości koszt utrzymania osiedla był możliwie niski – informuje Warszawskie Przedmieście. Zdjęcie dołączone do artykułu to rysunek z projektu budowlanego spółki.

RG