Nowoczesne magazyny powstaną przy S7

Grupa Accolade, międzynarodowa firma budująca centra logistyczne w Europie, chce zainwestować w Elblągu. Przy trasie S7 powstaną dwa magazyny o łącznej powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych.

Accolade na miejsce swoich najnowszych inwestycji wybrała Elbląg i Koszalin. Powstaną tu centra logistyczne o łącznej wartości 50 mln euro.

- Pomorze, dzięki swojemu położeniu, przyciąga wielu inwestorów, w tym pochodzących ze Skandynawii i Niemiec, stając się atrakcyjną lokalizacją dla rynku magazynowego. Koszalin, zaraz po Szczecinie, w którym Accolade silnie zaznaczyło już swoją obecność, jest drugim co do wielkości ośrodkiem miejskim w województwie i charakteryzuje się dużym potencjałem rozwoju gospodarczego. Park w Koszalinie będzie więc doskonałą propozycją dla firm, chcących rozwijać się na Pomorzu, zwłaszcza, że oferuje również korzyści płynące z położenia w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Elbląg z kolei, dzięki realizowanym tam projektom infrastrukturalnym, będzie dalej intensywnie się rozwijał. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej umożliwi statkom wpływanie w rejon Zalewu Wiślanego, a także zapewni dostęp do elbląskiego portu. Oba miasta, dzięki szkołom wyższym znajdującym się na ich terenie, otwierają pracodawcom drzwi do pozyskania wykwalifikowanej kadry pracowniczej - mówi Michał Białas, country head Accolade Poland.

W Elblągu Accolade zainwestuje w budowę dwóch nowoczesnych magazynów o łącznej powierzchni 20 tys. m kw. - Jedna z hal o powierzchni 2 000 m kw ma już najemcę - firmę transportowo-logistyczną DPD, która wprowadzi się do niej w I kwartale 2022 roku – informuje Accolade.

Grupa Accolade jest właścicielem sieci 41 parków przemysłowych w Czechach, Polsce, Niemczech, na Słowacji i Hiszpanii.