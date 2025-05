Nowy dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów

Rada nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów powołała na stanowisko dyrektora spółki Adama Jocza, wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego. Rozpocznie pracę od 1 czerwca.

Zakładem Utylizacji Opadów, który jest miejską spółką, kierował przez ostatnie 5 lat Andrzej Lemanowicz, były burmistrz Tolkmicka. Jego kadencja właśnie się skończyła. Jak informuje Urząd Miejski, rada nadzorcza spółki powołała w jego miejsce Adama Jocza, który dotychczas był głównym specjalistą w Departamencie Gospodarki Miasta i zajmował się nadzorem właścicielskim nad spółkami komunalnymi.

Adam Jocz w tym roku skończy 50 lat. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

- Posiada uprawnienia w zakresie realizacji projektów wg międzynarodowych standardów realizacji PRINCE 2. Ma bardzo duże doświadczenie jako pracownik samorządowy. W Urzędzie Miejskim w Elblągu pracuje od 1998 r. Od 2006 r. do 2011 r. był Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnego za całość organizacyjną funkcjonowania Urzędu. Od 2012 r. do 2015 r. był Dyrektorem Departamentu Organizacji i Nadzoru, który odpowiadał m.in. za zamówienia publiczne udzielane przez Urząd, a następnie Dyrektorem Departamentu Kontroli i Monitoringu, w zakres którego wchodziła również kontrola zamówień publicznych udzielanych przez Urząd. Od 2016 r. do 2023 r. był Dyrektorem Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki w Urzędzie Miejskim. Od 2024 roku jest Głównym Specjalistą w Departamencie Gospodarki Miasta w zakresie wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi - informuje Urząd Miejski.

Wśród zadań, jakie stoją przed nowym dyrektorem, jest przeprowadzenie inwestycji związanych z budową nowych kwater w ZUO, budową na terenie miasta drugiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (jedyny istniejący jest przy ul. Mazurskiej) czy sfinalizowanie rozliczenia zakończonej budowy kompostowni oraz poprawa wskaźników poziomu recyklingu.