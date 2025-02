Nowy plan dla części Krasnego Lasu

fot. Mikołaj Sobczak

Do 10 marca potrwają konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego północnego fragmentu osiedla Krasny Las. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi między innymi on-line, korzystając z formularza na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu. Zmiana planu zagospodarowania tego terenu ma umożliwić tam budowę domów jednorodzinnych. Aktualnie ten teren ma status działki rolnej, która należy do osoby prywatnej i to ona zwróciła się do władz miasta o zmianę jej przeznaczenia na funkcję mieszkaniową jednorodzinną lub mieszkaniowo-usługową.

- Obszar objęty projektem planu miejscowego, o powierzchni 5,78 ha, znajduje się w północnej części miasta. Od strony północnej obszar ten sąsiaduje z lasem, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, Obszarem Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód. Od strony wschodniej i południowej granice tego obszaru wyznaczają granice działki nr 63/4 obręb 26, natomiast od zachodu - zachodnia granica fragmentu pasa drogowego ulicy Fromborskiej. Na analizowanym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Krasny Las w Elblągu przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu z 17 lutego 2005r. Uchwalenie projektowanego miejscowego planu ma na celu umożliwienie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Realizacja tych planów inwestycyjnych dotyczy części działki nr 63/4. W tym celu zmienia ona swoje przeznaczenie z terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – czytamy w dokumentach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnego fragmentu osiedla Krasny Las, zamieszczonych na stronie UM w Elblągu. Na terenie objętym zmianą planu znajduje się też działka należąca do Zarządu Komunikacji Miejskiej. - W porozumieniu z ZKM uznano za niezasadne utrzymanie przeznaczenia działki o numerze 62/2 pod pętlę autobusową, w związku z czym w projekcie planu zostaje przeznaczona na tereny obsługi komunikacji - teren parkingu – czytamy na stronie UM w Elblągu. Z dokumentacji zamieszczonej przez miasto dowiadujemy się także, że pozostałe tereny rolne zawarte w obszarze planu zabezpiecza się "przed nadmierną ekspansją zabudowy między innymi poprzez utrzymanie przeznaczenia terenu rolniczego z zakazem zabudowy w zakresie określonym na rysunku projektu planu". W poniedziałek (17 lutego) na spotkanie otwarte (Ratusz Staromiejski, godz. 16) dotyczące zmiany zagospodarowania przestrzennego tego obszaru Krasnego Lasu nie przyszedł żaden mieszkaniec. 26 lutego w godz. 16 -17 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się dyżur projektanta. Po zakończeniu procedury administracyjnej plan zagospodarowania przestrzennego trafi pod obrady Rady Miejskiej w Elblągu.

daw