Oczyszczą tor na Zalewie Wiślanym

Na torze wodnym na Zalewie Wiślanym prowadzącym do przystani w Piaskach zaplanowano w 2026 roku prace podczyszczeniowe. Z dna może zostać wydobyte około 25 tys. m sześć. urobku, a szacunkowa wartość robót to ponad 1 mln zł. Ostateczny zakres prac zostanie określony po wykonaniu pomiarów głębokości toru. - W przypadku dostępności środków finansowych rozważana będzie również możliwość przeprowadzenia prac podczyszczeniowych na innych torach wodnych Zalewu Wiślanego – informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Jak informuje Urząd Morski w Gdyni, w 2026 roku planowane jest przeprowadzenie robót podczyszczeniowych na torze wodnym prowadzącym do przystani morskiej Krynica Morska – Nowa Karczma (Piaski). Szacuje się, że w ramach prac wydobytych zostanie około 25 tys. m sześć. urobku.

- Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do zawarcia umowy na realizację zadania. Celem planowanych prac jest utrzymanie odpowiednich parametrów technicznych toru wodnego, a tym samym zapewnienie warunków umożliwiających bezpieczną i sprawną żeglugę jednostek korzystających z przystani – informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora UM w Gdyni w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich, głębokość techniczna toru wodnego prowadzącego do przystani morskiej Krynica Morska – Basen III – Nowa Karczma (Piaski) wynosi 2 m.

- Zmienność warunków hydrometeorologicznych oraz naturalne przemieszczanie się rumowiska dennego mogą powodować okresowe zmiany ukształtowania dna, a w konsekwencji także głębokości toru. Dlatego określenie jego aktualnych parametrów wymaga przeprowadzenia bieżących pomiarów sondażowych. W ramach procedowanej umowy wykonawca będzie zobowiązany do wykonania sondażu przedwykonawczego. Jego wyniki pozwolą określić aktualne głębokości na torze wodnym oraz będą podstawą do weryfikacji i ustalenia rzeczywistego zakresu niezbędnych prac podczyszczeniowych – podkreśla Magdalena Kierzkowska.

Przetarg w sprawie prac podczyszczeniowych na wspomnianym odcinku wygrała firma Marine Sailor Bis z Łeby. Swoje prace wyceniła na 1 milion 92,5 tys. zł.