Ostatnie dni na wniosek o dodatek solidarnościowy

Fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl.pl)

Tylko do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu epidemii koronawirusa mogą wystąpić do ZUS o dodatek solidarnościowy. W województwie warmińsko-mazurskim takie świadczenie trafiło do ponad 8,6 tys. osób. Kwota wypłaconego wsparcia przekroczyła 11 mln zł. W całym kraju zrealizowano już ponad 195 tys. wypłat dodatku solidarnościowego o łącznej wysokości 260 mln zł.

Dodatek solidarnościowy to pomoc dla osób, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. Dodatek wynosi 1400 zł i można otrzymać go maksymalnie przez 3 miesiące (w czerwcu, lipcu i sierpniu), jednak nie wcześniej niż za miesiąc, w którym został złożony wniosek. - Osoby uprawnione do dodatku solidarnościowego, które z różnych względów nie złożyły jeszcze wniosku za sierpień, mają na to czas tylko do końca miesiąca – przypomina Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim. - Jeśli nie złożą wniosku w tym terminie, to pieniędzy za sierpień już nie dostaną Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składkę emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa. - Wniosek o dodatek solidarnościowy, o symbolu EDS można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS - dodaje Anna Ilukiewicz, rzeczniczka ZUS w województwie warmińsko-mazurskim. Tam też dostępna jest informacja o przyznaniu bądź odmowie prawa do dodatku solidarnościowego - Wypłaty dodatku solidarnościowego w oddziałach ZUS w województwie warmińsko-mazurskim: Fot. ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

inf. ZUS województwa warmińsko-mazurskiego