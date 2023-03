Ostro licytowali działkę przy Komeńskiego

Cztery firmy rywalizowały w przetargu o zakup od miasta działki przy ul. Komeńskiego w Elblągu. W licytacji wywoławcza cena wzrosła o ponad 100 procent!

Na przetarg została wystawiona działka o powierzchni niespełna 700 m kw. wraz z udziałem w drodze, która obok przebiega. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się obszarze przeznaczonym pod działalność usługową i przemysłowo-składową. Cena wywoławcza wynosiła 78,6 tys. zł (plus VAT).

Do przetargu stanęły cztery firmy. Licytacja była zacięta, o czym świadczy fakt, że ostatecznie zwycięzca licytacji – Stacja Elbląg sp. z o.o. - zaproponował kwotę 183 tys. zł netto.

Nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do końca 2026 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2028 roku.

Dodajmy, że do maja 2021 roku na tej działce stał budynek mieszkalny, który miał 120 lat. Z powodu złego stanu technicznego został przez Zarząd Budynków Komunalnych rozebrany, a działka trafiła do sprzedaży.