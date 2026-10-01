Parking przy Bema na finiszu

Przebudowę parkingu rozpoczęto w kwietniu. Inwestycję realizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Parking położony jest przy przychodni lekarskiej i oddziale krwiodawstwa.

- W ramach prac powstanie nowa, funkcjonalna przestrzeń parkingowa z dodatkowymi miejscami postojowymi. Dzięki temu łatwiejsze stanie się codzienne parkowanie, a dostępność miejsc dla pacjentów i personelu medycznego wyraźnie się zwiększy. Poszerzony wjazd usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo, zwłaszcza w godzinach największego natężenia. Inwestycja obejmuje także przebudowę instalacji deszczowej oraz modernizację oświetlenia –informował Urząd Miejski w Elblągu tuż po rozpoczęciu inwestycji.