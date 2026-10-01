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Parking przy Bema na finiszu

 Elbląg, Trwają ostatnie prace przy przebudowie parkingu na ul. Bema,
Trwają ostatnie prace przy przebudowie parkingu na ul. Bema, fot. Anna Dembińska

Niebawem rozpoczną się odbiory techniczne przebudowanego parkingu przy ul. Bema. Inwestycję realizowano przez pół roku, kosztowała ok. 1,7 mln zł. Zobacz zdjęcia.

Przebudowę parkingu rozpoczęto w kwietniu. Inwestycję realizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Parking położony jest przy przychodni lekarskiej i oddziale krwiodawstwa.

- W ramach prac powstanie nowa, funkcjonalna przestrzeń parkingowa z dodatkowymi miejscami postojowymi. Dzięki temu łatwiejsze stanie się codzienne parkowanie, a dostępność miejsc dla pacjentów i personelu medycznego wyraźnie się zwiększy. Poszerzony wjazd usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo, zwłaszcza w godzinach największego natężenia. Inwestycja obejmuje także przebudowę instalacji deszczowej oraz modernizację oświetlenia –informował Urząd Miejski w Elblągu tuż po rozpoczęciu inwestycji.

Całkowity koszt rozbudowy parkingu wynosi blisko 1,7 mln zł.


A moim zdaniem...

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Parking przy Bema na finiszu
Parking przy Bema na finiszu
Parking przy Bema na finiszu
Parking przy Bema na finiszu

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A moim zdaniem...
  • Kolejny parking budują a na kościoły już od 3 lat nie dajom. Po co te parkingi?
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    Za pis było inaczej(2026-10-01)
  • Parking za nasze pieniądze dla prywatnych spółek medycznych. Brawo!! pracownicy będą mieli gdzie parkować a dla pacjentów oczywiście miejsc zabraknie.
  • Temat parkingów i parkowania w Elblągu to drażliwy temat, zwłaszcza dla urzędników. Oni nie widzą problemu. Jedynie co potrafią w naszym magistracie to bezrefleksyjnie rozporządzać gdzie pozstawiać nowe znaki zakazu, ograniczeń etc etc. Na jednej ulicy np. Chmurna postawiono zakazy po lewej i prawej stronie jezdni. Nawet przed własnym garażem nie można zaparkować. Ale to wszystko, wg. urzędników dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ale już po drugiej stronie ulicy 1-go Maja jest ulica Krótka na której jest ruch dwukierunkowy plus płatna strefa parkowania, z której to miasto CIĄGNIE KASĘ, i na tej ulicy to wszystko również dla poprawy bezpieczeństwa? Jakimi ścieżkami podąża umysł naszych rodzimych urzędników? Któż to może odgadnąć. Na pewno wielu ich decyzjom powinny się przyjrzeć wyższe instancje, bo w UM próżno szukać zrozumienia. Pozdrawiam ZARZĄD DRÓG
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