Parking przy Bema na finiszu
Niebawem rozpoczną się odbiory techniczne przebudowanego parkingu przy ul. Bema. Inwestycję realizowano przez pół roku, kosztowała ok. 1,7 mln zł. Zobacz zdjęcia.
Przebudowę parkingu rozpoczęto w kwietniu. Inwestycję realizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Parking położony jest przy przychodni lekarskiej i oddziale krwiodawstwa.
- W ramach prac powstanie nowa, funkcjonalna przestrzeń parkingowa z dodatkowymi miejscami postojowymi. Dzięki temu łatwiejsze stanie się codzienne parkowanie, a dostępność miejsc dla pacjentów i personelu medycznego wyraźnie się zwiększy. Poszerzony wjazd usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo, zwłaszcza w godzinach największego natężenia. Inwestycja obejmuje także przebudowę instalacji deszczowej oraz modernizację oświetlenia –informował Urząd Miejski w Elblągu tuż po rozpoczęciu inwestycji.
Całkowity koszt rozbudowy parkingu wynosi blisko 1,7 mln zł.