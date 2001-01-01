Piątka chętnych na remont przedszkola

Zabytkowy budynek Przedszkola nr 8 przy ul. Bema ma się doczekać remontu. W przetargu na wykonanie prac zgłosiło się pięć chętnych firm.

Przypomnijmy: władze Elbląga jeszcze za kadencji prezydenta Witolda Wróblewskiego otrzymały dofinansowanie na remont przedszkola z rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3,4 mln zł. Już za kadencji Michała Missana - 5,7 mln złotych z programu "Aktywny Maluch". Wcześniej o remont przedszkola walczyli rodzice uczęszczających tam dzieci, kwestia jego ewentualnego zamknięcia była też paliwem dla politycznej rywalizacji lokalnej władzy i opozycji. Dodajmy, że po remoncie przy Bema ma funkcjonować nie tylko przedszkole, ale i żłobek na 80 miejsc.

Jak czytamy w dokumentacji przetargu, przedmiotem zamówienia jest m.in.: wykonanie renowacji elewacji wraz z modernizacją tarasu i schodów zewnętrznych, wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących wymagań, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku oraz rozbudowa budynku wraz z dostawą i montażem wyposażenia i urządzeń.

Oferty złożyły następujące firmy (kwoty brutto):

Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z Elbląga - nieco ponad 8,6 mln zł, Husaria Development Sp. z o.o. z Gdańska - nieco ponad 9 mln zł, Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska z miejscowości Gotelp - niespełna 8,9 mln zł, Przedsiebiorstwo Remontowo–Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. z Torunia - nieco ponad 8 mln zł, Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud Sp. z o.o. z Elbląga - nieco ponad 8,5 mln zł.

Samorząd zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia niespełna 8,6 mln zł. Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał 9 miesięcy na realizację zadania. Teraz nad poszczególnymi ofertami pochylą się urzędnicy z komisji przetargowej, jej rozstrzygnięcie powinniśmy poznać za kilka tygodni.