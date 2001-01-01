UWAGA!

Piątka chętnych na remont przedszkola

Zabytkowy budynek Przedszkola nr 8 przy ul. Bema ma się doczekać remontu. W przetargu na wykonanie prac zgłosiło się pięć chętnych firm.

Przypomnijmy: władze Elbląga jeszcze za kadencji prezydenta Witolda Wróblewskiego otrzymały dofinansowanie na remont przedszkola z rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3,4 mln zł. Już za kadencji Michała Missana - 5,7 mln złotych z programu "Aktywny Maluch". Wcześniej o remont przedszkola walczyli rodzice uczęszczających tam dzieci, kwestia jego ewentualnego zamknięcia była też paliwem dla politycznej rywalizacji lokalnej władzy i opozycji. Dodajmy, że po remoncie przy Bema ma funkcjonować nie tylko przedszkole, ale i żłobek na 80 miejsc.

Jak czytamy w dokumentacji przetargu, przedmiotem zamówienia jest m.in.: wykonanie renowacji elewacji wraz z modernizacją tarasu i schodów zewnętrznych, wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących wymagań, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku oraz rozbudowa budynku wraz z dostawą i montażem wyposażenia i urządzeń.

 

Oferty złożyły następujące firmy (kwoty brutto):

Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z Elbląga - nieco ponad 8,6 mln zł, Husaria Development Sp. z o.o. z Gdańska - nieco ponad 9 mln zł, Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska z miejscowości Gotelp - niespełna 8,9 mln zł, Przedsiebiorstwo Remontowo–Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. z Torunia - nieco ponad 8 mln zł, Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud Sp. z o.o. z Elbląga - nieco ponad 8,5 mln zł.

Samorząd zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia niespełna 8,6 mln zł. Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał 9 miesięcy na realizację zadania. Teraz nad poszczególnymi ofertami pochylą się urzędnicy z komisji przetargowej, jej rozstrzygnięcie powinniśmy poznać za kilka tygodni.

oprac. TB

  • Moim zdaniem Elzabud to najlepszy wybór reszta to firmy krzak jak w opisie jedna firma handlowa masakra.
  • Paaaaanie prezydencie kochaniutki, my byśmy to z Jureczkiem za dwa milionki ogarnęli z pocałowaniem w ronczkę szanownej Pani dyrektór przeczkola. Tyko czasu nam dać trochu więcej jak tym prywaciażom i z alkomatem nas nie gonić, a będzie tip top jak ta lala sie błyszczeć.
    juzek_i_jurek(2025-10-01)
  • Tylko czy znajdzie się 80 dzieci do żłobka w tym wyremontowanym obiekcie? Bowiem świat stanął na głowie. Wiele (na szczęście nie wszyscy) młodych osób jeździ dobrymi samochodami, kupuje mieszkania, podróżuje na wakacje i bawi się, powtarzając w tym samy czasie, że nie stać ich na dzieci i że w ogóle ciąża i poród to wielkie zagrożenie dla zdrowia a nawet życia kobiety. Nie wspomnę, że jakość usług medycznych i ich dostępność systematycznie rośnie. Jak byście to skomentowali?
  • Cóż, czasy są dziwne. Po pierwsze, konsumpcyjne. To co się obecnie wtłacza ludziom jako szczęście do głowy to właśnie luksus, mieszkania, samochody, podróże. Jak tego nie robisz, to jesteś przegrywem, no bo przecież 3/4 twoich znajomych i wszyscy influencerzy na TikToku tak robią. Po drugie, czasy są dziwne... Ludzie są zmęczeni, sfrustrowani, mają duże obciążenie psychiczne natłokiem informacji, czyli coś co mimo problemów ubiegłego wieku nie specjalnie dotyczyło dziadków/rodziców. Dzieci to diabelski wysiłek i całkowita rezygnacja ze spokojnego życia, jak do tego dodać to co wymieniłem, to nic dziwnego, że ludzie nie chcą mieć dzieci. Inna sprawa, że kiedyś po prostu taki był flow, ślub dzieci, kobieta ogarniała te dzieci, facet pracował, coś tam zarabiał i jakoś to leciało. Dzisiaj pompowanie równouprawnień, ustawianie psychiki kobiet jako niezależnych, bez zobowiązań, będących doskonałymi takimi jakie są i nic nie muszą robić, ani nikomu nic udowadniać, za to od faceta wymagać do bólu, bo przecież facet nie może usiąść w spokoju, ma to swoje skutki.
  • @asdasdasad - Przechodzisz rozwód czy andropauzę?
