Pięć pięter i 60 mieszkań przy Wiejskiej

16 milionów złotych ma kosztować budowa 60 mieszkań, jakie mają powstać na działce między ul. Wiejską a Obrońców Pokoju. Zbuduje je Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Prezydent chce wystąpić o dofinansowanie inwestycji do Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej 29 kwietnia radni zdecydują, czy poprą wniosek prezydenta do Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Chodzi o 1,6 mln złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego, którymi miasto chciałoby sfinansować wykupienie przez samorząd części udziałów w ETBS. Taka operacja pozwoli dofinansować planowaną przez miejską spółkę inwestycję mieszkaniową. To najwyższe możliwe wsparcie z budżetu państwa przeznaczone dla tego rodzaju budownictwa (dotyczące 10 procent kosztów dane inwestycji)

Cała inwestycja ma kosztować 16,6 mln złotych. Za tę kwotę na działce między ul. Obrońców Pokoju i Wiejską ma powstać pięciopiętrowy budynek z 60 mieszkaniami o powierzchni od 41 do prawie 63 metrów kwadratowych, do każdego lokalu ma przynależeć również komórka lokatorska.

ETBS w 2020 roku wybrał wykonawcę dokumentacji architektonicznej i projektowo-kosztorysowej, w styczniu tego toku zawarł umowę na opracowanie zagospodarowania terenu i dokumentację techniczną, obecnie opracowywany jest projekt budowlany.

Kiedy inwestycja mogłaby ruszyć? Tego na razie nie wiemy. Wiele zależy od tego, czy miasto pozyska zewnętrzne dofinansowanie.

Przypomnijmy, że ostatnie 40 mieszkań, jakie do użytku oddał ETBS, znajduje się przy ul. Saperów, w budynku, w którym jeszcze kilka lat temu działał Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich. Kolejne też miały powstać w tej lokalizacji, w budynku po III LO, ale okazało się, że ta nieruchomość nie spełnia wymogów technicznych, by zaadaptować ją na mieszkania. Władze miejskiej spółki znalazły więc inny teren, między ulicami Obrońców Pokoju i Wiejską. To trzy działki o łącznej powierzchni jednego hektara. Miasto przekazało je do ETBS aportem.

ETBS na tym terenie planował początkowo trzy budynki i w sumie 100 mieszkań. Aktualna koncepcja dotyczy jednego pięciopiętrowego budynku z 60 mieszkaniami.