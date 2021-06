Pierwszy most nad przekopem oddany do użytku

Ma 61 metrów rozpiętości, waży 550 ton, otwiera i zamyka się w ciągu trzech minut. To pierwszy z dwóch mostów nad powstającym przekopem Mierzei. Dzisiaj przejechali po nim pierwsi kierowcy. Drugi most ma być gotowy jesienią. Zobacz film, wkrótce więcej zdjęć.

W piątek kilkanaście minut po godzinie 12 wykonawca kanału przez Mierzeję Wiślaną przełożył ruch samochodowy ze starego odcinka drogi nr 501 na nowy Most Południowy. Teraz kierowcy przejeżdżają nad budowaną śluzą kanału.

- To historyczny moment. Jeszcze rok temu były tu pozostałości po wycince, dzisiaj mamy nowy most, nową drogę – mówił Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury. - Wchodzimy w nowy czas budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną, a więc czas odbiorów. To pierwszy odbiór na placu budowy, który otwiera cały proces. Za parę miesięcy oddamy do użytku drugi most, a w przyszłym roku – drogę wodną.

- Obiecaliśmy, że w wakacje oddamy ten most do użytkowania i cieszę się, że możemy powiedzieć „dotrzymaliśmy złożonych obietnic”. To będzie duże ułatwienie dla turystów przyjeżdżających tu na wakacje. Jeszcze rok budowy przed nami. To pierwszy obiekt, który oddajemy do użytkowania i mamy nadzieję, że będzie on wszystkim dobrze służył - powiedziała Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes NDI, która to firma razem z Besix jest wykonawcą przekopu przez Mierzeję.

Most Południowy i Most Północny to dwie bliźniacze konstrukcje, która na przemian otwierane i zamykane mają sprawić, że ruch samochodowy nad przekopem nie będzie wstrzymany, gdy kanałem będą przepływać statki.

(fot. Anna Dembińska)

- Jest to most stalowy, konstrukcja dwudźwigarowa z płytą ortotropową stalową. Rozpiętość obiektu 61 metrów, długość przęsła 48 metrów. Pod mostem będzie się odbywała żegluga mniejszych jednostek, a dla potrzeb większych most będzie otwierany, jest to konstrukcja obrotowa. Masa konstrukcji stalowej mostu wynosi ok. 550 ton. Jest posadowiony na trzech podporach. Środkowa to konstrukcja żebletowa, w której umiejscowione są wszystkie elementy hydrauliki, siłowniki, automatyki, napędzające obrót mostu – mówi o Moście Południowym Mariusz Janczewski, zastępca dyrektora kontraktu. - Montaż bliźniaczego Mostu Północnego trwa, jesteśmy zaawansowani w 90 procentach. Docelowo oba mosty będą się zamykać i otwierać maksymalnie w 3 minuty, oczywiście nie licząc czasu na przepłynięcie jednostek.

W przyszłym tygodniu ma się rozpocząć rozbiórka odcinka drogi nr 501, którym dotychczas jeździli kierowcy. - Przystąpimy do wykonania kanału południowego. Rozpoczniemy wbijanie ścian stalowych, wykonanie mikro pali. Most Północy chcemy uruchomić jesienią, by przystąpić do testów całej automatyki – dodaje Mariusz Janczewski.