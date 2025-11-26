Pierwszy w Polsce Międzyszkolny Konkurs Explory odbył się w Elblągu

W Elbląskim Parku Technologicznym odbył się pierwszy w Polsce Międzyszkolny Konkurs Explory. To największy w Polsce program wspierający młodych innowatorów w wieku 13 - 20 lat w realizacji projektów badawczych i inżynierskich z obszaru STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka). Inicjatywa obejmuje konkursy, festiwale nauki oraz sieć partnerstw, które pomagają młodym ludziom rozwijać pomysły i promować je na arenie międzynarodowej. Zobacz zdjęcia.

Projekty zaprezentowane w Elbląskim Parku Technologicznym zachwyciły imponującym poziomem, kreatywnością i dopracowaniem. Wśród nich znalazły się: Teściarz, POWER BOX, SLOT SHOT - błyskawiczna rezerwacja najlepszej usługi C.O.S., Zastosowanie transestryfikacji zużytych olejów spożywczych do produkcji biodiesla, Hydrodynamiczny System Odzysku Energii, VVVEBA COMPACT - Pocket-sized, smart protection for your bike, Automat do recyklingu papieru (Papieromat) oraz Okno z rekuperacją.

Autorzy projektów zaprezentowali swoje pomysły przed Jury, a najlepsze z nich otrzymały wyjątkową szansę awansu prosto do półfinału krajowego Konkursu i walki o główne nagrody.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie ze szkół: I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu, Zespół Szkół Technicznych w Elblągu..

Podczas spotkania odbył się wykład „Kto pracuje w kosmosie? – kompetencje i trendy”, który poprowadziła Justyna Średzińska, ekspertka ds. naukowych w Europejskim Biurze Edukacji Kosmicznej ESERO Polska, koordynowanym przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczestnicy poznali odpowiedzi na pytania: kto pracuje w sektorze kosmicznym, jak powstają kosmiczne innowacje, jakie kompetencje zyskują na znaczeniu oraz jakie trendy będą kształtować tę branżę w najbliższych latach.

W trakcie wydarzenia doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu poprowadzili warsztaty „Odkryj siebie, swoje talenty i mocne strony!”. W programie znalazły się ćwiczenia wspierające poznanie własnych predyspozycji, rozmowy z ekspertami oraz inspirujące zadania rozwijające świadomość zawodową.

Dodatkowo twórcy projektów mieli możliwość zwiedzenia laboratorium Metrotest, gdzie poznali nowoczesne rozwiązania i technologie, które w przyszłości mogą wspierać rozwój ich pomysłów oraz powstawanie innowacyjnych badań. To ważny krok, by młodzi innowatorzy mogli jeszcze lepiej rozwijać swój potencjał.

Dla uczestników wydarzenia dostępne były również stanowiska Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu oraz Elbląskiego Parku Technologicznego, gdzie można było porozmawiać z przedstawicielami instytucji, poznać dostępne ścieżki rozwoju i zdobyć kolejną dawkę inspiracji.