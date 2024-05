Plan, który może zmienić Elbląg

Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, marzec 2021, autor Breand)

Władze Elbląga przystąpiły do tworzenia planu ogólnego, czyli jednego z najważniejszych dokumentów, który ma m.in. wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstawać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca pracy. Każdy samorząd po zmianie przepisów musi taki plan uchwalić do końca 2025 roku i to z szerokim udziałem mieszkańców.

Plan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny, obejmujący obszar danej gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Elbląg właśnie rozpoczął procedurę powstania planu ogólnego, o czym zdecydowała Rada Miejska uchwałą podjętą jeszcze w poprzedniej kadencji w marcu tego roku. Plan ogólny ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca pracy. Określi, jak mają być zagospodarowane poszczególne części miasta i jaka powinna być intensywność, powierzchnia zabudowy, ile w mieście i gdzie ma być zieleń. Projekt planu musi powstawać z szerokim udziałem mieszkańców i różnych zainteresowanych środowisk, a całe postępowanie musi być jawne. Dokument ma powstać do końca 2025 roku. A zawarte w planie ogólnym podstawowe ustalenia urbanistyczne mają pozwolić zrównoważony i harmonijny rozwój miasta. Elbląg jest na początku drogi w sprawie planu ogólnego. Władze miasta właśnie rozpoczęły przygotowania do ooracowania planu ogólnego. Każda zainteresowana osoba może wysłać swoje wnioski. Następnie odbędzie się projektowanie planu, konsultacje, publiczne prezentacje. Tutaj znajdziecie formularz, na którym można zgłaszać swoje wnioski oraz informacje o szczegółach, terminie i miejscu ich składania. Termin mija 30 czerwca. Ogloszenie o przystapieniu do sporządzenia planu znajdziecie tutaj.

RG