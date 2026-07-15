Ile zarobili szefowie miejskich spółek

Przejrzeliśmy już oświadczenia majątkowe władz Elbląga, dzisiaj przyglądamy się majątkom szefów miejskich spółek. W kolejnych dniach przyjdzie czas na radnych, kierowników miejskich instytucji, a także władze i radnych wojewódzkich.

W oświadczeniach skupiamy się na oszczędnościach, nieruchomościach, wynagrodzeniu, samochodach i kredytach. Dane przedstawiamy w kolejności alfabetycznej, porównując, co zmieniło się w porównaniu z poprzednimi oświadczeniami z 2024 roku. Dodajmy, że w ubiegłym roku nie doszło do zmian na stanowiskach szefów miejskich spółek. A jest ich ośmioro.

Artur Bartnik, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu

oszczędności: 242 tys. zł (więcej o 170 tys. zł niż w 2024 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 76 m kw. i wartości 400 tys. zł (współwłasność, wartość podana bez zmian); mieszkanie o pow. 55,8 m kw. i wartości 450 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r. 201,8 tys. zł (o 32 tys. zł więcej niż w 2024 r.), 107,5 tys. zł (emerytura, o 6 tys. zł więcej niż w 2024 r.), 28,8 tys. zł – dochód z wynajmu mieszkania (o 800 zł więcej niż w 2024 r.), sprzedaż samochodu (15 tys. zł). W sumie (nie licząc auta) o ok. 38 tys. zł więcej niż w 2024 r.

samochód: ford kuga (2024), bez zmian

kredyty: nie ma.

Marek Cymerys, dyrektor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

oszczędności: 300 tys. zł (więcej o 100 tys. zł niż w 2024 r.), 1 tys. euro (bez zmian)

nieruchomości: dom o pow. 180 m kw. i wartości 750 tys. zł (udział 50 proc., bez aktualnej wyceny, wartość bez zmian), mieszkanie o pow. 47,8 m kw. i wartości 600 tys. zł (udział 50 proc. małżeńska, bez aktualnej wyceny, wartość bez zmian), działka niezabudowana o pow. 986 m kw. i wartości ok. 126 tys. zł (udział 25 proc, bez aktualnej wyceny, wartość bez zmian).

wynagrodzenie w 2025 r.: 212,4 tys. zł (o 28 tys. zł więcej niż w 2024 r.), 103 tys. zł (emerytura, o 8 tys. zł więcej niż w 2024 r.), zasiłek chorobowy - 3,8 tys. zł (o 400 zł więcej niż w 2024 r.). W sumie o 36 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Ford C max (2016, 50 proc. udziału). Nie ma już Peugeota.

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 29,2 tys. franków szwajc. (udział w spłacie 50 proc.). Nie ma już kredytu gotówkowego.

Michał Gliniecki, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

oszczędności: 190 tys. zł (IKE, PPE, ok. 45 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 5.1 tys. zł (o 35 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 68,8 m kw. i wartości 430 tys. zł (bez zmian), mieszkanie o pow. 50,8 m kw. i wartości 645 tys. zł (bez zmian), działka rekreacyjna o pow. 450 m kw. I wartości 145 tys. zł (w oświadczeniu za 2024 r. jej nie było).

wynagrodzenie w 2025 r.: 305,8 tys. zł (jako prezes EPEC, w 2024 r. było to 117,3 tys., ale za okres od 19.06 do 31.12.2024, miał też inne dochody). Dochód wyższy o 142 tys. zł.w porównaniu z 2024 r. Wpisał również, że poniósł straty ze sprzedaży akcji, nie wpisał jej wysokości.

samochód: volkswagen jetta (2012), toyota auris (2007). Wartości nie podano. Rok wcześniej była jeszcze honda jazz.

kredyty: nie ma.

Adam Jocz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów

oszczędności: 73,6 tys. zł (współwłasność małżeńska, o 70 tys. zł mniej ni ż w 2024 r.)

211,7 tys. zł (lokaty, współwłasność małżeńska, więcej o 1,7 tys. zł), 4,7 tys. euro (współwłasność małżeńska, mniej o 700 eto), obligacje skarbu państwa w wysokości 200 tys. zł (współwłasność małżeńska, nie było ich w poprzednim oświadczeniu majątkowym)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 44,8 tys. zł i wartości 140 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), mieszkanie o pow. 72,4 m kw. i wartości 350 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian).

wynagrodzenie: 144,5 tys. zł (jako dyrektor ZUO, dodajmy że w 2025 roku Adam Jocz pełnił funkcję dyrektora od 1 czerwca), 55,9 tys. zł (umowa o pracę do 31.05.2025). Wcześniej nie musiał składać oświadczeń majątkowych za pełen 2025 rok, więc trudno porównać wynagrodzenie rok do roku. Jako dochód wpisał też ugodę sądową z Alior Bankiem w wysokości 82,6 tys. zł

samochód: suzuki vitara (2019, współwłasność małżeńska, bez zmian)

kredyty: nie ma, spłacił kredyt hipoteczny.

Marek Misztal, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

oszczędności: 140,1 tys. zł (współwłasność małżeńska, mniej o 5,9 tys. Zł niż w 2024 r.), 410 euro, 500 USD, 7000 koron szwedzkich (więcej o 1000 koron niż w 2024 r.). 8 tysięcy koron norweskich (bez zmian), 2 tys. koron duńskich (o 500 więcej niż w 2024 r.), 4 tys. koron czeskich (o 2 tys. więcej niż w 2024 r.)

Akcje spółek na kwotę 22,7 tys. zł (wartość wyższa o 2,7 tys. niż w 2024 r.), jednostki uczestnictwa TFI i obligacje na kwotę 30,5 tys. zł (więcej o 8 tys. zł niż w 2024 r.). Wszystkie oszczędności wspólnie z żoną.

nieruchomości: dom o pow. 103 m kw i wartości 650 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), gospodarstwo rolne o pow. 1,33 ha i wartości 30 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian), dwie działki budowlane o łącznej powierzchni 1,3 tys. m kw. i wartości 50 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r. 271 tys. zł (o 42 tys. zł więcej niż w 2024 r.), 3 tys. zł – dochód ze sprzedaży miodu z własnej pasieki (o 400.zł mniej niż rok wcześniej), 1,75 tys. zł (dopłaty z KOWR, o 250 zł mniej niż rok wcześniej)., dochód z PIT-38 - 937 zł (o 3 tys. zł mniej niż w 2024 r.). W sumie o ok. 39 tys. z więcej niż rok w 2024 r.

samochód: Skoda Scala 1,5 (2024, nowy nabytek, wartości nie podano). Ponadto

mitsubishi spec star (2018), dacia duster (2015), wartości nie podano. Nie ma już Mitsubishi Lancer

kredyty: mieszkaniowy (do spłaty 79,1 tys. zł, mniej o 10 tys. zł niż e 2024 r.). Dwie karty kredytowe o zadłużeniu łącznym 1,6 tys. zł. Kredyt odnawialny w banku na kwotę 3000 zł (wykorzystany do kwoty 2,2 tys. zł).

Agnieszka Nowińska, prezes Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

oszczędności: 78 tys. zł (o 38 tys. zł węcej niż w 2024 r.), 1000 euro (mniej o 1000 euro); konto IKZE: ok. 174 tys. zł (więcej o ok. 39 tys. zł niż w 2024 r., wspólnie z mężem)

nieruchomości: dom o pow. 120 m kw. i wartości ok. 350 tys. zł (współwłasność, wartość wyższa o 150 tys. zł niż w 2024 r.) z działką o pow. 491 m kw. i wartości ok. 30 tys. zł (wartość 10 tys. zł wyższa niż w 2014 r.), mieszkanie o pow. 90 m kw. z piwnicą o łącznej wartości ok. 550 tys. zł (wartość bez zmian);

wynagrodzenie w 2025 r.: 171,4 tys. zł (jako prezes ETBS, o 24 tys. zł więcej niż w 2024 r.), 1,8 tys. zł (zasiłek chorobowy, o 800 zł mniej niż rok wcześniej), 93,3 tys. zł emerytura, o 6,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W sumie o 29,5 tys. zł więcej niż w 2024 r.

samochód: Toyota Avensis (2015, wartości nie podano), Toyota RAV4 selection 4X4 hybrid (2022) (wartości nie podano). Bez zmian

kredyty: na zakup samochodu, do spłaty 32,4 tys. zł (o 40 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

Andrzej Sawicki, dyrektor Tramwajów Elbląskich

oszczędności: 36 tys. zł (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 42,8 m kw. i wartości 270 tys. zł (wartość bez zmian). Domek letniskowy w stylu angielskim (wartości nie podano)

wynagrodzenie w 2025 r: 202,8 tys. zł (jako dyrektor Tramwajów Elbląskich, więcej o 31,5 tys. zł niż w 2024 r.), 370 zł (umowy zlecenie, o 235 zł mniej niż rok wcześniej),

32,7 tys. zł (praca wykładowcy i egzaminatora, o 11 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W sumie o 42,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: hyundai iX (2011). Wartości nie podano (bez zmian)

kredyty: nie ma (bez zmian)

Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego

oszczędności: nie ma (bez zmian), akcje w jednej ze spółek o wartości 292 zł.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 92,8 m kw. i wartości 405 tys. zł (współwłasność małżeńska), wartość bez zmian

wynagrodzenie w 2025 r.: 154,4 tys. zł (o 26 tys. zł więcej niż w 2024 r.), umowaz zlecenia (ANS Elbląg) - 240 zł (rok wcześniej tej umowy nie było)

samochód: Hyundai Santa Fe (2018 r.). Nowy nabytek (wcześniej auta nie było). Wartość 98 tys. zł.

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 340 tys. zł, o 8 tys. zł mniej niż rok wcześniej), konsolidacyjny (pozostało do spłaty 94,3 tys. zł, mniej o 16 tys. zł niż rok wcześniej)

W czwartek skupimy się na oświadczeniach majątkowych szefów elbląskich miejskich instytucji, w piątek – na oświadczeniach radnych.