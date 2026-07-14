Była prezes szpitala pod lupą prokuratury

Prokuratura bada nie tylko sprawę lekarza z Braniewa, który przez rok zarobił 1,8 mln złotych, pracując według dokumentacji nawet po 72 godziny na dobę. Wyjaśnia również kwestię działania na szkodę szpitala na kwotę 300 tys. złotych, czego miał się dopuścić poprzedni zarząd placówki.

Wniosek do prokuratury w sprawie działalności byłego zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie (taką nazwę nosi tamtejszy szpital) złożyło zgromadzenie wspólników i nowa rada nadzorcza, Jak informuje Prokuratura Rejonowa w Elblągu, która nadzoruje to śledztwo, zdaniem wnioskodawców „uprzedni prezes zarządu spółki w latach 2018-2024 nie dochowała należytej staranności wymaganej przy pełnieniu powierzonej jej funkcji poprzez brak nadzoru nad wykonaniem obowiązków wynikających z umów zawartych z jednym z lekarzy, podwyższaniu przyznanego mu wynagrodzenia bez merytorycznego uzasadnienia, tolerowanie wykazywania i rozliczaniu pracy w wymiarze przekraczającym fizyczną możliwość jej wykonania (średnio 1000 godzin miesięcznie) oraz przyznawanie ww. lekarzowi tzw. dodatków specjalnych bez uzasadnienia, w tym dwanaście razy w 2024 roku na łączną kwotę 35000 zł”.

Prokuratura bada również, czy w latach 2018-2024 działania prezes spółki, o których mowa wyżej, nie doprowadziły do narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- W toku postępowania ustalono, że z grafiku pracy ww. lekarza wynika, że iż w 2022 roku pracował miesięcznie od 787 godzin (maj) do 1161 godzin (styczeń). W 2023 roku pracował miesięcznie od 835 godzin (styczeń) do 1122 godzin (sierpień). W 2024 roku ww. lekarz pracował od 377 godzin (sierpień) do 1239 (maj), zaś w roku 2025 od 475 godzin (lipiec) do 974 godzin (styczeń) – informuje prok. Tomasz Jurewicz, zastępujący rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu. - Sprawa objęta została nadzorem służbowym Prokuratury Okręgowej w Elblągu, trwają intensywne czynności śledcze zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Dodajmy, że miesiąc ma średnio ok. 720 godzin.

O sprawie braniewskiego lekarza, którą ujawniły ogólnopolskie media, pisaliśmy tutaj.