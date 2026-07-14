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Była prezes szpitala pod lupą prokuratury

 Elbląg, Była prezes szpitala pod lupą prokuratury
(fot. Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie)

Prokuratura bada nie tylko sprawę lekarza z Braniewa, który przez rok zarobił 1,8 mln złotych, pracując według dokumentacji nawet po 72 godziny na dobę. Wyjaśnia również kwestię działania na szkodę szpitala na kwotę 300 tys. złotych, czego miał się dopuścić poprzedni zarząd placówki.

Wniosek do prokuratury w sprawie działalności byłego zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie (taką nazwę nosi tamtejszy szpital) złożyło zgromadzenie wspólników i nowa rada nadzorcza, Jak informuje Prokuratura Rejonowa w Elblągu, która nadzoruje to śledztwo, zdaniem wnioskodawców „uprzedni prezes zarządu spółki w latach 2018-2024 nie dochowała należytej staranności wymaganej przy pełnieniu powierzonej jej funkcji poprzez brak nadzoru nad wykonaniem obowiązków wynikających z umów zawartych z jednym z lekarzy, podwyższaniu przyznanego mu wynagrodzenia bez merytorycznego uzasadnienia, tolerowanie wykazywania i rozliczaniu pracy w wymiarze przekraczającym fizyczną możliwość jej wykonania (średnio 1000 godzin miesięcznie) oraz przyznawanie ww. lekarzowi tzw. dodatków specjalnych bez uzasadnienia, w tym dwanaście razy w 2024 roku na łączną kwotę 35000 zł”.

Prokuratura bada również, czy w latach 2018-2024 działania prezes spółki, o których mowa wyżej, nie doprowadziły do narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- W toku postępowania ustalono, że z grafiku pracy ww. lekarza wynika, że iż w 2022 roku pracował miesięcznie od 787 godzin (maj) do 1161 godzin (styczeń). W 2023 roku pracował miesięcznie od 835 godzin (styczeń) do 1122 godzin (sierpień). W 2024 roku ww. lekarz pracował od 377 godzin (sierpień) do 1239 (maj), zaś w roku 2025 od 475 godzin (lipiec) do 974 godzin (styczeń) – informuje prok. Tomasz Jurewicz, zastępujący rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu. - Sprawa objęta została nadzorem służbowym Prokuratury Okręgowej w Elblągu, trwają intensywne czynności śledcze zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Dodajmy, że miesiąc ma średnio ok. 720 godzin.

 

O sprawie braniewskiego lekarza, którą ujawniły ogólnopolskie media, pisaliśmy tutaj.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Na Sympati. pl, kobiety po 60-tce szukają faceta a faceci po 60-tce idą do grobu. Niech pracują do 65 lat bo dzieci to wychowuje obojga rodziców a kto ich nie ma to ich dramat albo ich sprawa i to nie może mieć wpływu na lata pracy.
  • No i co z tego wynika? Nic jak pamiętam a to już ponad trzydzieści lat z hakiem wolnej Polski w tej kwestii nic się nie zmieniło. i nie zmieni. Bicie piany ale za to lekarze zadowoleni odkąd pamiętam zawsze mieli za dobrze.
  • "Kontrakty tego lekarza zostały podpisane za kadencji Bożeny Duduś która została odwołana po zmianie władzy(... ) Oficjalnym powodem odwołania bylo stwierdzenie naruszeń prawa i podstawowych obowiązków (... ). W grudniu 2024 r. przed starostwem odbyła się pikieta w obronie Bożeny Duduś. Uczestniczyli w niej m. in. były starosta Karol Motyka( pis)". - Tyle z "portal Braniewo". Przypomina to słynne akcje pisu pt : Murem za...
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    Tak to wygląda(2026-07-14)
  • Wszystkim dobrać się do tyłeczków, co do jednego!
  • "Na układy nie ma rady" jeśli Twoja żona, ciocia czy szwagierka jest lekarzem albo pielęgniarką to stoisz w kolejkach bo ja nie stałem. Tak jest w 99% przypadków chyba że z daną osobą jesteś na pieńku i unosisz honorem ? Trudno tu wprowadzić zmiany bo zawsze się umówią.... życie !
  • Pora sprawdzić szpitale w Ostródzie i Pasłęku.
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