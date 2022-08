Po polskie złote na czarne złoto

"Za czym kolejka ta stoi" – pojawia się w głowie pytanie podczas dzisiejszej (22 sierpnia), krótkiej wizyty w Departamencie Świadczeń Rodzinnych. Po godz. 13 było tam kilkadziesiąt osób chcących złożyć wniosek o dodatek węglowy.

- 7 stanowisk, a w dwóch przyjmują wnioski, śmieszne! - rzuciła zdenerwowana kobieta wychodząc dziś z urzędu. Kolejka faktycznie była, naliczyliśmy ok. 30 osób. Nie wszyscy byli w departamencie w sprawie dodatku węglowego, ale numery interesantów na niektórych wydrukach sięgały trzysetki.

- Nie wiem, ile trzeba czekać, dopiero przyszedłem – mówi nam pan z wnioskiem w ręku. Jednak gdy patrzy na kolejkę ma nietęgą minę.

- Tam się od pół godziny wyświetla numerek 218, a ja tu nawet nie jestem w sprawie dodatku węglowego i też nie mogę się dostać – komentuje sytuację jedna z interesantek.

Wspomniana liczba 30 interesantów też chyba nie oddaje zainteresowania dodatkiem. Jak się dowiedzieliśmy, niektórzy w międzyczasie albo zrezygnowali z czekania, albo pobrali numerki, żeby wrócić później...

Przy drzwiach urzędu spotykamy panie Katarzynę i Alicję.

- Od 11.30 tu czekam, w międzyczasie zrobiłam zakupy itd. I jeszcze 20 osób jest przede mną. Co najmniej. Są tylko dwa czynne okienka i bardzo powoli to idzie – mówi pani Alicja, która "dziś wniosek wypełniła i dziś ma zamiar go złożyć". - Przede mną jeszcze przynajmniej dwie godziny, może się załapię – komentuje.

Fot. Anna Dembińska

Jak oceniają pomoc w postaci dodatku nasze rozmówczynie?

- Może jestem taka nieroszczeniowa, ale człowiek się cieszy, że jest cokolwiek - mówi pani Katarzyna. Jestem zadowolona, bo to będzie taki bonus, nigdy nie korzystałam z takich świadczeń – przyznaje. Dodaje też, że przyszła dużo później niż pani Alicja, więc dziś obsługi w urzędzie może się nie doczekać.

- Nie wiem, czy te pieniądze wystarczą – dodaje pani Alicja. Jak podkreśla, w sezonie grzewczym użyje co najmniej tony węgla i w jej przypadku "ta tona musi wystarczyć". Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu, taka ilość węgla w wielu punktach przekracza jednak cenę trzech tysięcy...

Przypomnijmy. Formularze wniosków w formie elektronicznej i szczegółowe informacje o tym, komu przysługuje dodatek dostępne są w tym linku.

Dodajmy też, że stania w kolejce w urzędzie można uniknąć.

- Wnioski można składać także elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, jako pismo ogólne do urzędu https://epuap.login.gov.pl/ - informował Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM. Formularze wniosków będą również wydawane i przyjmowane w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności. Rozpatrzenie wniosków powinno nastąpić w ciągu miesiąca od ich złożenia.

- W Elblągu do 18 sierpnia złożonych zostało 5778 deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczących budynków jednorodzinnych oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych, w których zainstalowane są piece na paliwo stałe, w tym węgiel – pisaliśmy niedawno na portEl.pl.

Wnioski na dodatek węglowy można składać do 30 listopada.