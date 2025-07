Po wakacjach rozpoczną oczyszczanie rzeki Elbląg

We wrześniu mają rozpocząć się prace związane z usuwaniem urobku z dna rzeki Elbląg na odcinku od terminala przeładunkowego do wysokości Kanału Jagiellońskiego. Urząd Morski w Gdyni ogłosił wyniki przetargu w tej sprawie.

Jak czytamy w dokumentach przetargowych, Urząd Morski w Gdyni rozpatrywał dwie, spełniające wymogi formalne oferty: firmy UXO MARINE S.A. z Rumii oraz spółki Frog z Elbląga. Prace wykona firma elbląska.

- Przedmiotową ofertę złożono jako najkorzystniejszą, gdyż uzyskała w w/w kryterium oceny (cena-red.), najwyższą liczbę punktów. Zamawiający zwiększył kwotę na realizację zamówienia do kwoty 1 312 500 zł – czytamy w dokumentach przetargowych.

To był kolejny przetarg związany z dostosowywaniem rzeki Elbląg do parametrów, które są konieczne, by do portu mogły wpłynąć jednostki o zanurzeniu do 4,5 m. Tym razem Urząd Morski w Gdyni szukał wykonawcy, który usunie z rzeki Elbląg zanieczyszczony urobek o łącznej objętości ok. 22 tys. m3. To głównie reszki gleby i kamieni, które wymagają odpowiedniego postępowania z uwagi na obecność substancji szkodliwych.

Prace przy ich wydobyciu mają się rozpocząć we wrześniu tego roku i zakończyć w marcu 2026 roku. Obejmą około 900-metrowy odcinek od tzw. punktu P2 (na wysokości Kanału Jagiellońskiego) do samego terminala przeładunkowego na wysokości ul. Radomskiej. Wcześniej Urząd Morski w Gdyni wybrał wykonawcę prac podczyszczeniowych na pozostałym odcinku rzeki Elbląg.