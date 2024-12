Pociąg do statków

Czy planując rozwój portu, władze miasta rozmawiają z PKP w sprawie rozwoju infrastruktury kolejowej? - pyta w swojej najnowszej interpelacji elbląski radny Piotr Opaczewski. Co na to władze miasta?

- We wrześniu bieżącego roku została podpisana umowa z gdańską firmą MIG na przygotowanie analizy technicznej poprawy skomunikowania portu z drogami publicznymi. To ważne przedsięwzięcie w kontekście rozwoju możliwości przeładunkowych elbląskiego portu oraz ewentualnego rozszerzenia granic portu o kolejne tereny z potencjałem logistyczno-przemysłowym – stwierdza w swoim piśmie Piotr Opaczewski (PiS). Wg niego taki potencjał mają m. in. tereny przy ul. Żytniej. Zdaniem radnego, przygotowywana analiza powinna być uzupełniona o analizę techniczną możliwości rozwoju infrastruktury kolejowej w kontekście portu, co później stać się może podstawą do aktualizacji strategii rozwoju portu. Były wicewojewoda pyta, czy miasto kontaktowało się z PKP w temacie przygotowania analizy infrastruktury kolejowej.

- Czy w ramach powstającej analizy rozważana jest budowa mostu mającego umożliwić ominięcie Elbląga przez ciężarówki jadące do i z terenów inwestycyjnych na Modrzewinie oraz umożliwić jak najlepsze skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Żytniej i terenów Gminy Elbląg leżących w granicach portu pomiędzy rzeką Elbląg oraz Kanałem Jagiellońskim? - pisze Piotr Opaczewski. Pyta również, czy rozważane jest przygotowanie strategii rozwoju portu rozszerzonej o potrzebne inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową?

Na interpelację radnego odpowiedział prezydent Michał Missan. Podkreśla, że trwają prace przedprojektowe dotyczące wykonania analizy w zakresie poprawy skomunikowania drogi wojewódzkiej nr 503 i terenów portu morskiego w Elblągu do drogi ekspresowej S7.

- W ramach przedmiotowej analizy nie podejmowano rozmów z PKP odnośnie rozwoju infrastruktury kolejowej – zaznacza prezydent Elbląga. Analiza dotyczy też możliwości budowy mostu w pobliżu już istniejącego. - Przedmiot analizy obejmuje także określenie lokalizacji mostu alternatywnej do wskazanej (...) wraz z nowymi połączeniami drogowymi, w tym na terenie Gminy Elbląg, umożliwiającymi skomunikowanie terenów terminala przez ul. Radomską i zapewnieniem dostępu do drogi ekspresowej S7 – pisze Michał Missan. Miasto w tym kontekście będzie szukać rozwiązań najkorzystniejszych od strony "komunikacyjnej, funkcjonalnej i kosztowej".

- Aktualnie Zarząd Portu Morskiego Elbląg przygotowuje do zlecenia opracowanie aktualizacji strategii obejmującej inwestycje drogowe i kolejowe zapewniające dostęp do funkcjonujących jak i nowych terminali przeładunkowych. Dodatkowo informuję, że w najbliższym czasie skierowane zostanie zapytanie do PKP dotyczące rozwoju infrastruktury kolejowej w związku z planami rozbudowy portu – zapowiada prezydent Elbląga.