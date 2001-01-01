Pociąg przez Żuławy. Co w tej sprawie robi prezydent Elbląga?

Internetową petycję w sprawie budowy połączenia kolejowego Elbląg – Nowy Dwór Gdański – Gdańsk podpisało już prawie 4 tys. osób. Zapytaliśmy elbląski ratusz, czy podjął jakieś działania ws. poparcia tej inicjatywy.

W internecie można podpisać petycję dotyczącą budowy linii kolejowej na trasie Gdańsk – Nowy Dwór Gdański – Elbląg. Lider inicjatywy, Paweł Wojciechowski napisał list do władz Elbląga z prośbą o wsparcie inicjatywy poprzez przyjęcie uchwał oraz dalsze jej rozpropagowanie.

Na ten list Michał Missan odpowiedział w następujący sposób: „...Nasz samorząd także widzi potrzebę szybkiego skomunikowania kolejowego z Trójmiastem. To bardzo ważne zadanie, zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego. Gdańsk, Gdynia, Sopot są miejscem pracy, kształcenia, czy leczenia wielu naszych mieszkanek i mieszkańców. W związku z tym już od dłuższego czasu również podejmujemy działania w tej sprawie. Mam nadzieję, że wkrótce będą one nabierały realnych wymiarów i będzie można o nich szerzej informować”.

Zapytaliśmy Biuro Prasowe elbląskiego ratusza, jakie działania zostały do tej pory podjęte. Odpowiedź przyszła dość ogólnikowa:

- Prezydent Elbląga wielokrotnie prowadził rozmowy z różnymi środowiskami, przedstawicielami rządu i właściwych ministerstw, a także z samorządowcami z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego przedstawiając swoje stanowisko w sprawie potrzeby budowy nowego połączenia kolejowego z Trójmiastem. Przekonywał, że to rozwiązanie powinno zostać ujęte w strategicznych planach rozwoju całego makroregionu – informuje Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Jakie rozmowy, kiedy, z kim, przy jakiej okazji? Tego nie wiemy. Jakie jeszcze działania prezydent Elbląga zamierza podjąć w związku z tą inicjatywą?

- Prezydent Elbląga zlecił pracownikom Urzędu Miejskiego przygotowanie i opracowanie danych, które pozwolą na określenie rzeczywistych powiązań funkcjonalnych Elbląga i Trójmiasta. Informacje te będą stanowić dodatkowe społeczne i gospodarcze uzasadnienie tej inwestycji w przygotowywanych pismach m.in. do Ministra Infrastruktury – dodaje Joanna Urbaniak.

Inne samorządy nie zasypiają gruszek w popiele i informują o konkretnych działaniach podjętych ws. budowy kolei przez Żuławy. Rada Miasta Gdynia uchwaliła uchwałę popierającą inicjatywę. Już 30 sierpnia ubiegłego roku starosta powiatu nowodworskiego wraz z wójtami skierował wnioski do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, w którym m.in. zgłosili konieczność umieszczenia w planach budowy Żuławskiej Kolei Metropolitalnej poprzez Nowy Dwór Gdański i Ostaszewo.

Co zrobi Elbląg?

O inicjatywie budowy linii kolejowej na Żuławach pisaliśmy już w tekstach „Szybciej koleją z Elbląga do Gdańska. Zbierają podpisy” oraz „Czy pociąg przejedzie przez Żuławy?”. Podpis pod petycją można złożyć tutaj. W chwili publikacji tekstu podpisało się blisko 4 tys. osób. „...potrzebujemy jeszcze minimum 6 000 podpisów, bo celujemy w wynik pięciocyfrowy! Tylko wtedy głos mieszkańców Żuław, Elbląga i Trójmiasta będzie naprawdę słyszalny. Wierzymy, że Was stać – razem pokażemy, że ta inwestycja jest potrzebna dla przyszłości regionu.” - możemy przeczytać na profilu „Inicjatywa Wyspa Sobieszewska (nieformalna grupa promująca petycję) na Facebooku.

Petycję można podpisać tutaj.