Czy pociąg przejedzie przez Żuławy?

W Internecie, o czym już informowaliśmy, można podpisać petycję grupy mieszkańców gdańskiej Wyspy Sobieszewskiej, w której postulują m.in. budowę linii kolejowej z Gdańska do Elbląga przez Nowy Dwór Gdański. Zebraliśmy niektóre opinie w tej kwestii.

W czerwcu grupa mieszkańców gdańskiej Wyspy Sobieszewskiej wystąpiła z petycją dotyczącą m.in. wybudowania linii kolejowej na trasie Gdańsk – Nowy Dwór Gdański – Elbląg. Petycję można podpisać na portalu petycje online. O inicjatywie pisaliśmy tutaj.

„Postulowana linia kolejowa powinna być wykorzystywana dla transportu towarowego (w tym do i z Portu Gdańsk), pasażerskiego dalekobieżnego (Intercity Gdynia – Gdańsk – Nowy Dwór Gdański – Elbląg – Morąg – Olsztyn – Białystok) lub z Elbląga alternatywnie w kierunku Warszawy oraz w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym. Nowa linia zapewni znaczące skrócenie czasu przejazdu pociągiem Regio z Elbląga do Gdańska, umożliwi powstanie nowej linii SKM przez Olszynkę do Mostu Sobieszewskiego (most Wiślinka-Sobieszewo nad Martwą Wisłą) i do Nowego Dworu Gdańskiego. Postulowana linia jest niezbędna dla zapewnienia alternatywnego dostępu kolejowego do Portu Gdańsk na wypadek problemów na linii Gdańsk-Tczew, co w obecnej sytuacji międzynarodowej jest kluczowe dla obronności państwa. Proponowaną linię kolejową można zbudować w ramach sieci kolejowej CPK, w której zdecydowanie zbyt mało miejsca poświęcono komponentowi morskiemu i lepszemu skomunikowaniu polskich portów morskich z zapleczem.” - czytamy w petycji, która ma być skierowana do Ministerstwa Infrastruktury.

Inicjatywa wzbudziła zainteresowanie. Informacja o petycji została skierowana do samorządowców z gmin, powiatów i województwa pomorskiego, których dotyczy, także do Michała Missana, prezydenta Elbląga oraz Grażyny Kluge, przewodniczącej Rady Miejskiej w Elblągu.

„Nasz samorząd także widzi potrzebę szybkiego skomunikowania kolejowego z Trójmiastem”. To bardzo ważne, zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego. Gdańsk, Sopot, Gdynia są miejscem pracy kształcenia czy leczenia naszych mieszkanek i mieszkańców. W związku z tym już od dłuższego czasu również podejmujemy działania w tej sprawie. Mam nadzieję, że wkrótce będą one nabierały realnych wymiarów i będzie można o nich szerzej poinformować – czytamy w odpowiedzi Michała Missana z 25 czerwca na pismo Pawła Wojciechowskiego, lidera inicjatywy „Kolej na Żuławy”.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że gdyńska Rada Miejska podjęła 25 czerwca uchwałę w sprawie poparcia inicjatywy budowy linii kolejowej przez Żuławy.

13 lipca portal trojmiasto.pl opublikował opinię Pawła Rybińskiego, prezesa Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu.

„Może to źle brzmi w ustach analityka transportu kolejowego, ale na dzień dzisiejszy dostęp Żuław do Trójmiasta "za pomocą" S7 wydaje się być wystarczający. Natomiast dostępność Elbląga można znacznie taniej poprawić poprzez inwestycje w istniejącą infrastrukturę. Mam tu na myśli dobudowę nowych torów szlakowych przynajmniej pomiędzy Gdańskiem i węzłem tczewskim, tak żeby odseparować całkowicie ruch aglomeracyjny - co i tak trzeba zrobić niezależnie od Elbląga - a także modernizację odcinka między Malborkiem i Elblągiem, wraz z budową łącznicy omijającej stację Malbork, tak aby wyjazd z Elbląga w kierunku Warszawy był możliwy bez zmiany kierunku w Malborku.” - czytamy w opinii Pawła Rybińskiego opublikowanego na łamach trojmiasto.pl

Niejako w odpowiedzi na opinię Pawła Rybińskiego na profilu Inicjatywy Sobieszewskiej pojawiła się ekspertyza dr Tadeusza Bocheńskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tadeusz Bocheński jest przedstawiany jako konsultant Inicjatywy w zakresie budowy kolei na Żuławach. Ekspert powołując się na dane przedstawione przez senatora Jerzego Wcisłę podczas Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. „Impulsy rozwojowe miasta Elbląg i jego obszaru funkcjonalnego” z 26 maja 2025 r. wskazał, że ponad 6 tysięcy mieszkańców Elbląga pracuje, a kilka tysięcy uczy się na trójmiejskich uczelniach wyższych. Zdaniem eksperta potencjał przewozowy pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem można szacować na 1,5 – 3,5 mln osób rocznie.

„Nowa linia kolejowa łącząca Elbląg z Gdańskiem miałaby długość około 60 km. Jej trasa nie została wskazana, ale prawdopodobnie biegłaby przynajmniej częściowo równolegle do drogi S7. (…) Pozwoliłoby to uzyskać atrakcyjny czas przejazdu, konkurencyjny dla samochodu i włączyć w siatkę połączeń kolejowych miasto Nowy Dwór Gdański. Dzięki tej inwestycji, przy zapewnieniu odpowiedniej oferty przewozowej (należałoby przyjąć ofertę na poziomie ponad 20 par pociągów na dobę) możliwe byłoby doprowadzenie do przejęcia części ruchu towarowego, a równocześnie odciążony zostałby najbardziej zatłoczony fragment magistrali E65 (linia nr 9) na odcinku Gdańsk – Tczew.” - czytamy w ekspertyzie. Całą przeczytasz tutaj.

Warto też zwrócić uwagę na opinię Michała Tuska, zastępcy dyrektora Departamentu Infrastruktury ds. rozwoju i integracji transportu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego przedstawioną podczas dyskusji na portalu Facebook.:

„Proponowane rozwiązanie ma charakter międzywojewódzki i tym samym wykracza poza kompetencje decyzyjne samorządu województwa. Obecnie przebieg nowych linii w tym obszarze jest przedmiotem prac spółki CPK i spółka ta wskazała priorytety w tym zakresie (także biorąc pod uwagę wcześniejsze koncepcje, w tym nową linię Gdańsk-Elbląg-Olsztyn, tożsamą na odpowiednim odcinku z Waszą koncepcją). W zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich istniejąca trasa przez Malbork - Tczew umożliwia osiągnięcie atrakcyjnych czasów jazdy, z resztą ten czas zaraz się skróci, gdyż PKP PLK rozpoczęła prace remontowe na linii 204 które umożliwią podniesienie prędkości do 160 km/h. Ewentualne skrócenie czasu jazdy nową linią przez Nowy Dwór byłoby na tyle małe, nie nie uzasadnia budowy nowej, dwutorowej linii kolejowej przez trudny teren Żuław wraz z nowym mostem nad Wisłą. Podobnie nie uzasadnia go możliwość wprowadzenia pociągów Nowy Dwór Gdański - Gdańsk. (…) Co do ruchu towarowego - planowane przez PKP PLK linie realizują cele dywersyfikacji tras. Kierunek do Elbląga jest z punktu widzenia intermodalu bardzo niszowy - zdecydowana większość pociągów towarowych z Trójmiasta wjeżdża w kierunkach Warszawy po LK9 i Bydgoszczy po LK131. Budowa 4 toru Pruszcz - Pszczółki i trasowanie CMK Północ przez Szymankowo idealnie przejmuje ten ruch i zwiększa reundację systemu.” Całość dyskusji przeczytasz tutaj.

Obecnie pod petycją podpisało się ponad 3,5 tysiąca osób. Podpisujący w komentarzach przede wszystkim zwracają uwagę na skrócenie czasu dojazdu do Gdańska i rozwój miejscowości zlokalizowanych wzdłuż planowanej linii kolejowej.

Naszych Czytelników zapraszamy do merytorycznej rozmowy w komentarzach, czy połączenie kolejowe z Elbląga do Trójmiasta przez Nowy Dwór Gdański jest potrzebne i uzasadnione oraz dlaczego.