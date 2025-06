Szybciej koleją z Elbląga do Gdańska. Zbierają podpisy

O potrzebie budowy linii kolejowej z Elbląga do Gdańska przez Nowy Dwór Gdański mówi się od lat. Według planów rządowych miałaby powstać do 2035 roku. Mieszkańcy... Wyspy Sobieszewskiej wywierają presję, by coś w tej sprawie wreszcie zaczęło się dziać i zbierają podpisy pod petycją do samorządów i Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie.

Jedyny strategiczny dokument, w którym mówi się o potrzebie budowy linii kolejowej z Elbląga do Gdańska przez Nowy Dwór Gdański, będącej częścią „Metropolii Ujścia Wisły”, został przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w listopadzie 2017 roku. Od tego czasu niewiele mówi się o tym publicznie, więc sprawy w swoje ręce postanowił wziąć Paweł Wojciechowski – jak o sobie pisze - gdańszczanin z urodzenia, od 2013 mieszkaniec Wyspy Sobieszewskiej, członek grupy mieszkańców i radnych dzielnicy "Inicjatywa Wyspa Sobieszewska", lider inicjatywy budowy kolei na Żuławy. Niedawno opublikował w Internecie petycję w sprawie budowy nowej linii kolejowej. Skierowaną do samorządów Żuław Wiślanych i Ministerstwa Infrastruktury.

„Mając na uwadze plany dynamicznego rozwoju Portu Gdańsk i ryzyko ich niezrealizowania wskutek kongestii (zatłoczenia) na linii Gdańsk-Tczew, a także oczekiwania społeczne w zakresie rozwoju kolei pasażerskiej, apelujemy do władz publicznych o budowę nowej linii kolejowej Gdańsk-Elbląg i uznanie jej za inwestycję priorytetową, ważną dla gospodarki i obronności państwa” – pisze w wstępie.

- Nowa linia zapewni znaczące skrócenie czasu przejazdu pociągiem Regio z Elbląga do Gdańska, umożliwi powstanie nowej linii SKM przez Olszynkę do Mostu Sobieszewskiego (most Wiślinka-Sobieszewo nad Martwą Wisłą) i do Nowego Dworu Gdańskiego. Postulowana linia jest niezbędna dla zapewnienia alternatywnego dostępu kolejowego do Portu Gdańsk na wypadek problemów na linii Gdańsk-Tczew, co w obecnej sytuacji międzynarodowej jest kluczowe dla obronności państwa. Proponowaną linię kolejową można zbudować w ramach sieci kolejowej CPK, w której zdecydowanie zbyt mało miejsca poświęcono komponentowi morskiemu i lepszemu skomunikowaniu polskich portów morskich z zapleczem – czytamy w petycji.

Wiele miejsca autor petycji poświęca w niej również Elblągowi. - Chociaż Elbląg administracyjnie przynależy do Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mieszkańcy tego miasta są silnie związani z Pomorzem i Trójmiastem, w którym wielu elblążan studiuje lub pracuje. Obecnie codzienne dojazdy z Elbląga do Gdańska są uciążliwe czasowo i dodatkowo pomnażają problem z korkami w konurbacji Trójmiasta. Czas podróży Elbląg – Gdańsk Główny pociągiem Intercity to ok. 1 godzina, a pociągiem Regio ok. 1 godzina i 20-30 minut. Przejazd z Elbląga do Gdańska Głównego nową linią przez Nowy Dwór Gdański pociągiem Intercity zajmie zaledwie 20 minut, a pociągiem Regio około 40 minut. Do Wrzeszcza, Oliwy, Sopotu, Gdyni odpowiednio dłużej, ale również w akceptowalnym czasie i konkurencyjnym dla przejazdu samochodem. Otworzy to zupełnie nowe możliwości dla całego regionu i przyspieszy wzrost gospodarczy, zapewniając wyższy komfort życia i nowe możliwości zawodowe oraz edukacyjne dla mieszkańców, a także nowe możliwości biznesowe dla pomorskich i elbląskich firm – czytamy w petycji.

Petycja jest dostępna tutaj. Mowa w niej także o przywróceniu Szybkiej Kolei Miejskiej do Nowego Portu, utworzeniu SKM do Pruszcza Gdańskiego i Tczewa, integracji kolejowej z Wyspą Sobieszewską i ograniczeniu na niej ruchu samochodowego. Rozwoju Nowego Dworu Gdańskiego i Mierzei Wiślanej, zmniejszeniu korków na obwodnicy Trójmiasta i ulicach oraz czystszym powietrzu w Trójmieście.

Petycję podpisało dotychczas mniej niż 200 osób. Zachęcamy elblążan do włączenia się do tej akcji, bo naszym zdaniem ta inwestycja może pomóc w rozwoju Elbląga. A co Czytelnicy sądzą na ten temat? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji w komentarzach.