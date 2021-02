Pociągi pojadą szybciej?

PKP Polskie Linie Kolejowe chce zmodernizować tory kolejowe w okolicach Elbląga. Najbardziej optymistyczny wariant zakłada zwiększenie prędkości na trasie Braniewo – Malbork do 160 km na godzinę. W planach jest także remont fragmentów kolei nadzalewowej.

Zakończyły się konsultacje w sprawie modernizacji infrastruktury kolejowej w naszym regionie. Szeroko pojęte plany modernizacji obejmują linie 204 (Braniewo – Elbląg – Malbork), 217 (linia szerokotorowa od granicy polsko – rosyjskiej do Braniewa), fragmenty linii 254 (dającej dostęp do portu w Elblągu) oraz fragmenty linii 221 (Braniewo – Olsztyn Gutkowo).

Głównym celem projektu jest dostosowanie tych linii do standardów unijnych i wytycznych PKP PLK. Jak obecnie wyglądają te linie, nie trzeba opisywać.

Efektem będzie opracowanie kilku wariantów inwestycyjnych i rekomendowanie PKP PLK najbardziej korzystnego wariantu ze względu na wpływ na środowisko, stosunek kosztów do korzyści. Kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji w wariancie wybranym przez PKP PLK.

Co to oznacza dla Elbląga? Rozważanie będą m.in. sposoby zwiększenia dostępności portu w Elblągu, zwiększenia przepustowości, prędkości, jakości infrastruktury. Jednym z rozpatrywanych wariantów będzie m.in. możliwość dostosowania trakcji kolejowej do tego, aby pociągli mogły rozwijać prędkość 160 km na godzinę. Większej prędkości na linii 204 prawdopodobnie nie uda się osiągnąć. Trzeba jednak wyraźnie zauważyć, że rozpatrywane będą też mniejsze prędkości – rozpoczynając od tej, która funkcjonuje obecnie.

Gotowe warianty i decyzja PKP PLK, który wariant będzie realizowany zapadnie prawdopodobnie na początku przyszłego roku.