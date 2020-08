Początek życia firmy... w inkubatorze

Rozpoczęcie własnej działalności nie należy do łatwych zadań, nie jest jednak niemożliwe, nawet w czasie pandemii. Pewną formę pomocy dla młodych przedsiębiorców może stanowić realizowany od kilku miesięcy projekt Inkubator Przedsiębiorczości Starter WiM.

O inicjatywie opowiada jej koordynator Elżbieta Mazur, reprezentująca Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i biuro Ad Rem sp. z o. o., podmioty realizujące zadanie.

- Zacznijmy ogólnie: Czym jest Inkubator Przedsiębiorczości Starter WiM?

- Jest to ciekawa inicjatywa realizowana w Elblągu, znana już przedsiębiorcom, bo na nieco innych zasadach realizuje ją PWSZ. My zaproponowaliśmy nieco inną formułę, chociaż ogólne zasady są bardzo podobne. Oferujemy pomoc przedsiębiorcom, którzy działają na lokalnym rynku nie dłużej niż trzy lata. Ta pomoc to wachlarz usług biznesowych i szkoleniowych dla młodych firm, w ich w skład wchodzi m. in. wirtualne biuro, księgowość, usługi prawne, coaching, doradztwo i szkolenia, a także usługi w zakresie promocji i marketingu i specjalistyczne w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wystarczy mieć zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, aby skorzystać z oferty tego projektu. Wszystkie oferowane usługi mają być skrojone pod potrzeby klienta.

- Jak to wszystko działa w praktyce?

- Gdy zgłasza się do nas przedsiębiorca, to ma obowiązek wybrać trzy usługi z naszej oferty, jedną z nich musi być jednak wybór między wirtualnym biurem a najmem powierzchni biurowej. Te usługi są częściowo odpłatne, a cały projekt ma wychodzić naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Dla przykładu, ktoś może wybrać usługę szkoleniową, która mu najbardziej odpowiada, tego nie narzucamy. Niemniej jednak każda firma, która zostaje objęta projektem, korzysta ze wsparcia doradcy biznesowego. To wspólnie z nim, już po okresie rekrutacji, opracowuje plan rozwoju przedsiębiorstwa. Ścieżki rozwoju danej firmy określa więc specjalnie przygotowany dokument. Dopiero mając taki plan dobrze jest decydować, w jakim kierunku iść i z jakiego wsparcia, z jakich narzędzi, które tutaj oferujemy, byłoby najlepiej skorzystać.

- Firma nie może działać dłużej niż trzy lata i musi mieć siedzibę na terenie naszego województwa, to podstawowe wymogi. Jak wygląda rekrutacja dla tych, którzy je spełniają?

- Z rekrutacją ruszyliśmy w lutym i rekrutujemy w sposób ciągły, tzn. w miesięcznych turach. Od początku do końca miesiąca można składać dokumenty, a ogłoszenie wyników następuje do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Takie zasady wprowadziliśmy ze względu na sytuację związaną z koronawirusem, bo początki realizowanego projektu zbiegły się w czasie z pandemią. Ze względu na ten kryzys zainteresowanie projektem było na początku mniejsze, teraz można powiedzieć, że mamy już ruch w interesie. Dokumenty rekrutacyjne możne znaleźć na naszej stronie.

- Co zachęca przedsiębiorców do skorzystania z inkubatora?

- Jest to oferta konkurencyjna, bo choćby w zakresie księgowości, kadr i płac, początkujący przedsiębiorca może oszczędzić w ramach inkubatora bardzo dużo. Wszelkie odpłatności są zawarte w regulaminie. Dla przykładu, jeśli ktoś prowadzi jednoosobową działalność na zasadzie księgi przychodów i rozchodów, to koszt miesięczny prowadzenia takiej księgowości w inkubatorze wynosi 50 zł brutto. Do tej pory przedsiębiorcy decydują się najczęściej na usługi związane z kadrami, płacami i księgowością, widać też zainteresowanie szkoleniami, a także usługami z zakresu marketingu i promocji. Warto zaznaczyć, że z takich usług, jak doradztwo, szkolenia i usługi z zakresu marketingu i promocji przedsiębiorca może skorzystać płacąc jedynie 17 proc. wartości rynkowej danej usługi, więc za szkolenie o wartości 1000 zł zapłaci jedynie 170 na rzecz podmiotu, od którego kupujemy szkolenie. Bezpłatne jest natomiast wsparcie opiekuna biznesowego: opisanie i pomoc w realizacji planu rozwoju firmy oferujemy za darmo. Cały czas zachęcamy do skorzystania z naszych wolnych powierzchni biurowych, które można wynająć za niewielką opłatą. Można wynająć taką powierzchnię, można też zarejestrować lub przerejestrować firmę na adres inkubatora albo przekierować korespondencję na adres naszego sekretariatu. Nadal są wolne miejsca dla chętnych do uczestniczenia w projekcie, jednak gdyby tych miejsc zaczęło brakować, będziemy musieli stosować dodatkowe kryteria.

- Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jaka jest jego wartość i do kiedy będzie on realizowany?

- Wartość projektu to ponad 3,5 mln zł, a będziemy go realizować do końca grudnia 2023 r. Okres wsparcia dla przedsiębiorcy wynosi 12 miesięcy, wtedy można korzystać z preferencyjnych warunków jeśli chodzi o poszczególne usługi. Później można oczywiście dalej z nami współpracować, jednak już po cenach komercyjnych.