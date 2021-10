Podyskutują o zagospodarowaniu elbląskiego portu

4 listopada w Elblągu obędzie się dyskusja publiczna z udziałem między innymi przedstawicieli Urzędu Morskiego w Gdyni o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portowych naszego miasta.

Projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu oraz jego prognozę oddziaływania na środowisko Urząd Morski w Gdyni 19 października udostępnił do społecznych konsultacji. Możemy się z nim zapoznać na stronie www.umgdy.gov.pl, jak również w siedzibie urzędu przy ul. Chrzanowskiego w Gdyni. Każdy zainteresowany może wnieść do niego swoje uwagi do 1 grudnia (najprościej przez e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl). Wcześniej, 4 listopada, będzie miała miejsce w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu o godz.10 dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania akwenów naszego portu. Odbędzie się ona z udziałem między innymi dyrektora Zarządu Portu Morskiego w Elblągu Arkadiusza Zglińskiego oraz przedstawicieli Urzędu Morskiego w Gdyni. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w tym spotkaniu, muszą wysłać zgłoszenie na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl do 2 listopada.

Dokument jest obszerny, jak możemy przeczytać na jego wstępie, rozstrzygnięcia projektu planu zagospodarowania akwenów portu w naszym mieście zostały przygotowane z uwzględnieniem utrzymania i wzmocnienia pozycji portu morskiego w Elblągu, zwiększenia udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrostu zatrudnienia w gospodarce morskiej; a także wsparcia zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym poprawy stanu środowiska i odporności na zmiany klimatu oraz zapewnienia koordynacji działań podmiotów i sposobów wykorzystania morza.